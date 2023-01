Gerard Piqué y su duro ataque a un periodista: ‘Deja las drogas’

Gerard Piqué va de una polémica a otra en las últimas semanas. Y es que después de su ruptura con Shakira en 2022 y la tiradera de la colombiana contra él ahora se enfadó con un periodista español.



Y es que Piqué, en esta ocasión se vio envuelto en una polémica con el paparazzi Jordi Martín, uno de los periodistas más conocidos de la farándula española y que más información ha dado sobre el exjugador.



Esta vez el exfutbolista de Barcelona no se metió con el paparazzi por alguna información que haya dicho, sino por un tuit en donde destacaba que Piqué veía sus stories.

"Me vigila mi mejor amigo”, comentó el periodista mientras mostraba que Piqué estaba pendiente de sus informaciones. Sin embargo, no se esperaba que el catalán le respondiera duramente: "Deja las drogas. La cocaína es muy jodida", mencionó el exfutbolista.



Cabe señalar que el periodista por el momento no le ha respondido a Piqué, pero se espera que lo haga ya sea en redes sociales o en alguno de los programas de T.V en los que colabora.