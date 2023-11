Piqué se destapa sobre separación de Shakira: ¿presionó Clara Chía?

Pasó un tiempo que consideró prudente y finalmente decidió hablar: Gerard Piqué habló abiertamente de su separación de Shakira.

En una entrevista con Jordi Basté en el programa El món a RAC1, el ex de la colombiana dijo que no le importa nada todo lo que se ha dicho.



"Todo me ha patinado. Pero es muy sano: es que va muy bien. Hacer todo el rato lo que crees que es mejor para mí y mi entorno. Es importante saber qué dicen, pero no darle importante. Es importante no vivir de espaldas a lo que pasa, pero darle importancia cero", explicó.



Sin embargo, reconoció que el proceso ha sido complicado: "He llegado al punto que para mí son invisibles. Buscan que te afecte, hacer daño, y cuando ven que no lo consiguen... si le hubiera dado importancia a lo que decían de mi gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso. De todo lo que he vivido la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy, es parte del circo", añadió.



La presión de Clara Chía



Entre tanto, el periodista español Roberto Antolín, en el programa Socialité de la cadena Telecinco, reveló un detalle importante: ¿qué rol tuvo Clara Chía en la separación?



Según el periodista, a principios del año 2022 Gerard Piqué y Clara Chía ya llevaban varios meses de una relación en secreto hasta que ella le puso un límite.



Antolín dijo que ella no quería ser "una aventura más" y que su ultimátum surtió efecto: "Si quieres estar conmigo, sal y di que ya no estás con Shakira", habría dicho la nueva pareja del exfutbolista.



En junio de 2022, la ex pareja Piqué - Mebarak anunció el fin de su relación y confirmó su separación definitiva.