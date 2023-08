Thomas causó polémica por duras declaraciones hacia sus rivales

La Vuelta a España 2023 ha tenido varias polémicas no solo por temas organizativos sino también por las últimas declaraciones de Geraint Thomas que han sorprendido a todo el pelotón de la carrera.



Y es que el jefe de filas del Ineos acusó a sus colegas y rivales de las caídas que se han presentado en el inicio de la competencia. El británico tildó de idiotas a varios ciclistas que han provocado los incidentes.



"Hay que ser muy idiota para no saber que la bicicleta tiene frenos", dijo el británico, unas palabras que no cayeron para nada bien en el pelotón.

De hecho, uno de los pedalistas cuestionados por el británico fue el colombiano Santiago Buitrago quien se fue al suelo durante el final de la etapa 4 y terminó bastante adolorido.



Aunque el bogotano no fue el responsable de la caída, si parece que no alcanzó a frenar y es por ello que terminó en el suelo junto a varios corredores del Cofidis y el Intermarché.