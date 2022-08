Angustia de Gerard Piqué: larga espera para recoger a sus hijos

La situación entre Shakira y Gerard Piqué es motivo de seguimiento por parte de todos los reporteros de Barcelona. Tras las vacaciones de la colombiana con sus hijos, regresaron a la ciudad para un encuentro con el defensor del club catalán.

Aparentemente los abogados de la ex pareja se reunieron para llegar a un acuerdo en lo relativo a sus niños. Se guarda absoluto silencio, puesto que la relación entre la expareja no es amistosa.



El jugador ya no ingresa a su ex residencia, esta semana fue captado llegando a su casa, en una larga espera mientras que los pequeños salen.



Fue una eternidad, diez minutos de tensa espera, en los que el defensa aprovechó para sacar una bolsa del maletero de su vehículo antes de reencontrarse con Milán y Sasha y cargar hasta su carro una enorme maleta - que le costaba trabajo arrastrar - con todo lo necesario para disfrutar de unos días de vacaciones con sus pequeños, que alguien le entregó en la puerta de la mansión en la que reside Shakira tras su separación