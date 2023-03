Gaviria y su presente en el Movistar: ‘Quisiera que nos fuera mejor’

Fernando Gaviria no ha tenido sus mejores años en su carrera por temas como la pandemia, asuntos personales y el cambio de equipo.



De hecho, su llegada al Movistar fue una bocanada de aire fresco para el colombiano ya que en el UAE tuvo buenos momentos, pero al final no volvió a ser el mismo que ganaba todo en el Quick Step.



Su arribo al equipo español le sirvió bastante a Gaviria ya que actualmente se encuentra con una motivación gigantesca y pese a que ya ha ganado una etapa con el Movistar quiere mucho más en esta temporada.

Es por ello que en diálogo con Diario As dio su balance de lo que va del año con el equipo español y habló de otros temas claves.



Ante la pregunta de cómo se ha sentido en el Movistar respondió: “Bastante bien, contento con el equipo, con toda la estructura en general y hay cosas que debemos mejorar aún, pero estamos en el proceso y en este reto nos ha ido bien. Quisiera que nos fuera mejor, pero es un proceso en el que estamos aportando las dos partes para mejorarlo”.



Por su parte, espera que el equipo mejore en lo que va del año en la preparación para los esprints.



“En parte ha sido un cambio importante porque es un equipo en el que no han tenido un sprinter como tal, entonces lo importante para ambas partes es lo que aportamos. Hay mucho para mejorar y mucho por trabajar porque no nos queremos conformar con solo hacerlo bien sino también queremos conseguir victorias y es un proceso que ha tomado un poco de tiempo, pero hemos ido mejorando en muchos aspectos”, comentó el colombiano.



De igual manera, se refirió a su victoria de etapa en San Juan la cual calificó como un desahogo en su carrera: “Sí, era una victoria que queríamos. Quería probar las piernas, fue una carrera bastante dura, pero ahí sentí el trabajo de todo el equipo y sentí que confiaban en mí porque todos los compañeros dieron el máximo y no era más que dar el máximo de mi parte también para conseguir el triunfo”.



Gaviria además se refirió a lo que espera en el Giro de Italia, su objetivo principal en este año.



“El objetivo principal es tratar de ganar al inicio, nos vamos a preparar muy bien. Tanto el equipo como yo estamos dispuestos a hacer una preparación muy detallada y hay un excelente plan con todos los entrenadores y directivos. Ahora solo falta ejecutarlo y día a día ir mejorando”, aseguró.



No obstante, además del Giro, Gaviria no descartó que otro de sus grandes objetivos este año sea disputar el Mundial y los Olímpicos en el ciclismo de pista.



“Ese es el objetivo. Es bastante claro, estoy siguiendo muy de cerca las Copas del Mundo, no he podido ir a las dos primeras, pero tenemos un campeonato panamericano y el Mundial. Todo debe ser milimétricamente calculado con los puntos y la meta es clasificar a Colombia, no como algo personal sino tener en las olimpiadas a Colombia. Hay potencial, falta exprimirlo, pero con calma y con eventos de la Federación y de la Liga, en mi caso la de Antioquia, se ayudará a que los corredores de la Selección se animen y esto nos va a mostrar quienes se merecen estar”, indicó.



Finalmente, habló de la actualidad del ciclismo colombiano y mencionó que los corredores nacionales no están actualmente para ganar una vuelta grande.



“De ganar no lo sé, pero tenemos corredores todavía muy fuertes. Está Martínez, Higuita, Egan, que es un excelente corredor, con Giro y Tour que es un palmarés muy grande para su edad, y después del accidente que esté de nuevo en su bicicleta es de elogiarlo y admirarlo. Hay corredores de mucha talla. No se puede decir que no tenemos la capacidad de ganar, solo que te encuentras corredores más fuertes que te hacen la diferencia en una crono y eso se dificulta, pero el talento lo hay y en el momento indicado volverán las victorias”, concluyó.