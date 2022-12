Gaviria sobre su llegada al Movistar: ‘Seré un gran fichaje’

Fernando Gaviria en días pasados fue presentado oficialmente como nuevo ciclista del equipo Movistar que confía plenamente en que el colombiano recuperará su mejor nivel y le dará a la escuadra varias victorias de etapa.



Pues bien, tras la presentación del equipo, el ciclista habló con el diario ‘Marca’ de España y allí se refirió a este nuevo desafío que afronta en su carrera.



“Estoy muy contento con haber llegado a este equipo y con mucha ilusión para que arranquen las carreras y la temporada”, comentó.

Sobre cómo se gestó su fichaje mencionó: “Creo que fue algo rápido. Surgió la oportunidad y pronto lo vimos claro. En cuanto surgió la posibilidad de venir, no me lo pensé. Creo que puede ser algo muy positivo para las dos partes”.



Por su parte, se refirió sobre si confía en recuperar su mejor nivel con el Movistar: “No sé si el aficionado lo piensa. Pero yo puedo decir que estoy tranquilo y con confianza. No dudo, no sé si la gente lo hace. Eso sí, creo que al final seré un gran fichaje para las dos partes”.



Por otro lado, Gaviria fue cuestionado sobre sí el ciclismo colombiano está en crisis a lo que respondió: “Bueno. Llevamos creo que al menos diez años haciendo buenas temporadas. Esta no será una excepción porque contamos con ciclistas demasiado fuertes”.



Finalmente, dejó en claro cómo quiere terminar su temporada 2023: “Todos queremos que salga bien. A los aficionados les agradezco el cariño porque siempre están presentes. Quiero regalarles éxitos. Se decidirá más adelante, pero quiero estar aquí muchos años. Eso será buena señal. Significará que las cosas están saliendo bien”.