Informe: Fiscalía identifica pasajeros y confirma a Rincón al volante

La vicefiscal general, Martha Mancera, entregó este viernes detalles de la investigación que adelanta la entidad sobre el fallecimiento del exfutbolista Freddy Rincón, víctima de graves heridas tras un choque con un alimentador del sistema Mío, en Cali, el pasado 11 de abril.

Según la funcionaria, en la camioneta Ford, de placa UGR 410, al momento del accidente, que ocurrió entre las 4:15 y 4:18 a.m. del lunes 11 de abril, viajaban cinco personas más.



Además, dio detalles de las persona que viajaban en el automóvil, tras salir de la discoteca 'El Bronxs', ubicada muy cerca del sitio del accidente.



Vale mencionar que familiares de Rincón denunciaron en las últimas horas que las indagaciones de la Fiscalía no era acertadas, que el exfutbolista no iba al volante y que hay detalles como un supuesto cambio de ropa que no están del todo claros.



Según la información oficial, Rincón iba al volante; Manuela Patiño, de 20 años, a quien el futbolista habría conocido en la discoteca, iba en el puesto del copiloto; José Luis, un amigo de Rincón, iba detrás él; Diana Lorena Cortés, de 43 años, comadre de Harold Saa, iba en la mitad de la silla trasera de la camioneta y una mujer, de nombre Nubia, iba detrás de la silla de Manuela.



"Tenemos evidencia que saliendo de la discoteca venía otra persona conduciendo. Tenemos imágenes de que él se baja del vehículo, ingresan al sitio donde consumieron algunos alimentos y, de ahí, precisamente, alrededor de las 4:15 quedó la evidencia demostrativa donde se sube el señor Freddy Rincón en la parte del conductor", dijo Mancera. Desde ese punto quien conduce es el exfutbolista.



"Sobre las 4:25 a.m., ingresó una ambulancia al lugar de los hechos, que buscaba sacar a Freddy y Manuela", dijo Mancera. Para ese momento, añadió la vicefiscal, Nubia y José Luis ya estaban fuera del vehículo mientras "Freddy y Manuela no se bajaron porque tenían el mayor número de lesiones y no podían bajarse por sí mismos".



La funcionaria dijo que la investigación sigue abierta, por lo cual las informaciones se seguirán actualizando.