El día que la banda Queen estuvo en la cancha de Gigante de Arroyito

Corría el año 1981 y Argentina estaba bajo la dictadura cívico militar. Eran días de disputas y delitos contra las voces disonantes, castigos para todos menos para Queen, la mítica banda británica que lo desafió todo para presentarse en Gigante de Arroyito, la cancha del Club Atlético Rosario Central.

La prueba de ese histórico momento, la primera banda de fama mundial que llegaba al país en un momento álgido, está en 'The Neal Preston Photographs', un libro que recoge momentos de los recitales y el tras escena de la legendaria agrupación británica.



Preston acompañó a la banda por once años y en esta edición presenta más de 300 fotografías inéditas de Freddie Mercury y su banda, con textos del guitarrista de Queen, Brian May, y el baterista Roger Taylor.



La portada del libro es nada menos que la foto del 6 de marzo de 1981, en Gigante de Arroyito, con las tribunas en la popular de Regatas a reventar y la policía militar parada en el centro del campo.



“Aquel fue el primer recital internacional que vino con toda la tecnología de la época. El escenario se montó en las tribunas de calle Génova. Fue todo muy prolijo. No se habilitaron los vestuarios del estadio porque toda la banda salió vestida del hotel Majestic y cuando llegaron al Gigante fueron directo al escenario”, recuerda el empresario Pepe Grimolizzi, en declaración para el diario Página 12.