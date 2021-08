La atleta paralímpica chilena que inspiró el diseño de Barbie

"Me desborda la emoción", celebró la chilena Francisca Mardones.

La atleta paralímpica, abanderada de Chile en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020, festejó con mucho orgullo haber sido la inspiración para una muñeca Barbie lanzada recientemente por la compañía Mattel.

"¡Sí, una Barbie a mi semejanza!", escribió en Instagram al compartir una imagen de la muñeca en silla de ruedas y con una bola del lanzamiento de bala, el deporte en el que se especializa Mardones.

La deportista fue campeona de la especialidad en 2019, cuando marcó el récord mundial.

La muñeca también incluye una raqueta y una pelota de tenis, pues fue el deporte en el que la chilena inició su carrera en las competencias mundiales.

"Quizás me hicieron como en mi época de tenista, me pusieron un par de kilitos menos", bromeó Mardones en diálogo con la agencia Reuters.

Mardones se inició en el deporte para atletas con discapacidad en el tenis. Foto: Reuters

"Fue muy emocionante porque reconocen todo el sacrificio por años que he hecho en el deporte y los resultados deportivos que he obtenido. Y también me emociona mucho, porque eso también motiva a niños y niñas a que se inicien en el deporte", dijo.

La muñeca forma parte de la línea "Sheroes" de Mattel que reconoce a mujeres ejemplares del mundo.

"No dejen de creer en sí mismos"

Cuando tenía 23 años, Mardones estaba trabajando en un resort turístico de Islas Vírgenes cuando tuvo un accidente que le cambió la vida.

El archipiélago caribeño estaba siendo azotado por una tormenta y la joven cayó por un barranco, lo que le causó una lesión en la columna.

Tras una larga rehabilitación, se interesó en el deporte adaptado a sillas de ruedas, primero en el tenis y luego en el atletismo.

"Sin importar la edad que tengan, no dejen de creer en sí mismos porque ustedes pueden ser lo que quieran ser", dijo emocionada Mardones al celebrar la aparición de la Barbie inspirada en ella.

BBC Mundo: Francisca Mardones con su muñeca Foto: Reuters

En los últimos 12 años ha participado en dos Juegos Paralímpicos (Londres 2012 y Río 2016), tres Juegos Parapanamericanos (Río 2007, Guadalajara 2011 y Toronto 2015).

En 2019, en el Campeonato Mundial de Dubái marcó un nuevo récord en el lanzamiento de bala (8,19 m).

También ha competido en lanzamiento de disco, disciplina que no es su especialidad pero en la que ya participó en Tokyo 2020, donde obtuvo el décimo lugar.

Pero aún está por competir en el lanzamiento de bala, su especialidad.

BBC Mundo: Logo de BBC Mundo en Tokio Foto: BBC

