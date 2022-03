Tensión en la F1: explosión cerca de la pista, en pleno entrenamiento

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula Uno, marcó el mejor tiempo en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Arabia Saudí, el segundo del campeonato, que se disputa en Yeda y que estuvo marcado por un atentado que provocó explosiones e incendios en una instalación petrolera próxima al circuito urbano situado a orillas del Mar Rojo.



Leclerc, que el pasado domingo encabezó en Baréin un 'doblete' Ferrari que completó su compañero español Carlos Sainz, repitió mejor tiempo en los dos ensayos y marcó la vuelta rápida del día en el segundo, al cubrir los 6.175 metros de la pista, con neumático blando, en un minuto, 30 segundos y 74 milésimas, 140 menos que neerlandés Max Verstappen (Red Bull), último campeón del mundo; y con 246 sobre el madrileño -ambos con medio-, que al igual que su colega monegasco, 'besó' el muro y acabó antes de tiempo la sesión nocturna: la que se disputó en idéntico horario (de noche y con luz artificial) que la calificación de este sábado y que la carrera del domingo.



La jornada estuvo marcada por el incendio en una instalación petrolera situada en las proximidades del circuito, que provocó el retraso -de quince minutos- de la segunda sesión, al reunirse los miembros de la organización de la F1 con los responsables de los equipos, con el fin de transmitirles la idea de que, a pesar de que al parecer se trataba de un atentado -reivindicado por hutíes de Yemen-, era seguro seguir rodando en Yeda.



Después de la segunda sesión -en la que se marcaron los mejores cronos del día-, que el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) acabó cuarto y que el otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine), undécimo, la F1 sacó un comunicado anunciando que "a raíz de los últimos acontecimientos ha estado en contacto estrecho con las autoridades locales, que confirmaron que el evento se puede desarrollar según lo planeado" y que seguirán "en contacto estrecho con ellas y con los equipos, para monitorizar la situación".



Leclerc ya había sido el más rápido en el poco trascendente primer libre, de día y en condiciones que poco tendrán que ver con la calificación y la carrera, en la que -con blandos- había mejorado en 116 milésimas a Verstappen -el único que marcó su tiempo con compuesto duro en el primer ensayo- y en tres décimas al finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo), con Sainz en cuarta posición -a 367-; 'Checo' ,séptimo -a 791-; y Alonso, décimo, a un segundo y seis décimas.



El monegasco volvió a ser el mejor en el segundo acto, que acabó antes de tiempo al dañar la parte delantera izquierda de su monoplaza tras 'besar' el muro de una pista con largas rectas y 27 curvas -un puñado de ellas muy rápidas- en el que no es extraño superar los 320 kilómetros por hora y que también finalizó antes de los sesenta minutos su talentoso colega madrileño, otro que rozó la pared antes de cerrar con el tercer crono una jornada con más de un susto pero sin mayores percances.



Alonso, que cambió la unidad de potencia de su Alpine -sustitución para analizar la misma y que, en cualquier caso, no comporta penalización alguna-, fue undécimo por la noche, con el compuesto blando, con el que se quedó a 870 milésimas del tiempo de Leclerc.



'Checo', que abandonó en la última vuelta de Baréin cuando rodaba tercero y que sustituyó el turbo y el MGU-H de la unidad de potencia de su Red Bull, fue cuarto, con las gomas medias, a 286 milésimas del piloto del principado de la Costa Azul, y a 146 de su capitán neerlandés, otra víctima de la mala suerte en Baréin, donde se retiró en la antepenúltima vuelta cuando era segundo.



La primera sesión estuvo interrumpida durante unos minutos con bandera roja, para retirar de pista los desperfectos de un cartel de 50 metros para curva que se había descolgado y contra el que chocó -sin ningún tipo de consecuencias- el McLaren del inglés Lando Norris. Y en la segunda se confirmó que el danés Kevin Magnussen, que sustituyó en Haas poco antes del arranque de la temporada al ruso Nikita Mazepin, a consecuencia de las sanciones a Rusia derivadas de la invasión a Ucrania -y que fue la gran sorpresa en Sakhir, donde acabó quinto- tiene problemas esta vez. El danés cerró las dos tablas de tiempos este viernes.



El alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), que tampoco lo hizo en Baréin, no corre en Arabia, ya que sigue dando positivo por covid-19, causa por la que se perdió la primera carrera del año.



Su compatriota Nico Hülkenberg, que lo vuelve a sustituir en Yeda, marcó el decimosexto tiempo, a un segundo y medio de Leclerc; y con exactamente el mismo crono que Guanyu Zhou, el primer piloto oficial chino en los 73 años de historia de la F1, que debutó de forma satisfactoria el pasado domingo, al acabar décimo y sumar un punto en Sakhir con su Alfa Romeo.



Los dos Mercedes, el del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton -noveno en el primer libre- y el de su compatriota George Russell, se inscribieron quinto y sexto en la tabla de tiempos; por detrás de los Ferrari y los Red Bull, que se alternaron en las primeras cuatro plazas. El tercer y último ensayo se disputará este sábado, horas antes de la calificación para la carrera dominical: prevista a 50 vueltas, para completar un recorrido de 308,7 kilómetros.



