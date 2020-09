Fórmula 1: horario y cómo ver en televisión el Gran Premio de Italia

Este viernes 4 de septiembre regresa toda la actividad de la Fórmula 1 con la séptima carrera de la temporada 2020. En esta oportunidad es el momento del Gran Premio de Italia y que cuenta con la televisación de ‘ESPN’.



Este domingo 6 de septiembre se disputa el GP de F1, que tendrá 53 vueltas en el espléndido Circuito de Monza de 5,793 kilómetros con un total de 11 curvas. Después de esta fecha, habrá nuevamente jornada en Italia y será en la Toscana el 13 de septiembre. Para finalizar la temporada luego seguirán Rusia, Alemania, Portugal y el cierre, otra vez, en Italia en el mítico circuito de Ímola.



Además, la semana pasada se sumaron cuatro fechas nuevas al calendario: Turquía, el 15 de noviembre. Bahréin, el 29 de noviembre, Sakhir, el 6 de diciembre, mientras que el certamen se cerrará en Abu Dhabi el 13 de diciembre.



Esta es la agenda del GP de Italia:



Viernes 4 de septiembre

4:00 a.m.: Práctica 1 del Gran Premio de Italia. ESPN

8:00 a.m.: Práctica 2 del Gran Premio de Italia. ESPN



Sábado 5 de septiembre

5:00 a.m.: Práctica 3 - En vivo - ESPN

8:00 a.m. Clasificación - En vivo - ESPN



Domingo 6 de septiembre

8:00 a.m.: Gran Premio de Bélgica - En vivo - Fox Premium Action



Canchallena.com.ar

La Nación

Argentina

GDA