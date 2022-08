¿Qué le falto a Juan Pablo Montoya para ser campeón de la Fórmula 1?

Franz Tost es una de las voces autorizadas en la máxima categoría del automovilismo, el austriaco actualmente es el director deportivo de la filial de Red Bull, la escudería italiana Alpha Tauri. El también ex piloto fue jefe de operaciones en la pista de la BMW, momento en el que compartió con el colombiano Juan Pablo Montoya.

Recientes declaraciones del manejador de Ralf Schumacher enardecieron a los seguidores del piloto colombiano: "Pero lo que le faltaba a Montoya, como a todos los demás, en comparación con Michael, era que no estaba completamente enfocado en la Fórmula 1. Para Michael, solo existía la Fórmula 1, nada más", dijo.



Tost es un experto en el deporte motor, compitió en la Fórmula Ford y en la Fórmula 3. Fue jefe de equipo en la Escuela Walter Lechner Racing y se hizo cargo de la carrera del hermano de la leyenda, Ralf Schumacher.





Siguió trabajando para BMW quien fuera proveedor de motores del equipo Williams y desde el 2006 hizo parte de la nueva escudería Toro Rosso como director del equipo.



El hoy, diectivo de Toro Rosso aseguró sobre el colombiano: “En cuanto al talento, Montoya podría haber ganado fácilmente un campeonato. Pero el talento por sí solo no es suficiente para ganar un campeonato en la Fórmula 1. Tienes que tener disciplina para usar tu talento correctamente".

En diálogo con F1 Insider el portal destaca a su ex pupilo con el alemán: “Juan era extremadamente talentoso y rápido, al igual que Ralf (Schumacher)”.