¿Qué pasó con la F1 en Barranquilla? Esto dijo la ministra del deporte

La ministra de Deportes de Colombia, la medallista olímpica María Isabel Urrutia, afirmó este sábado en Barranquilla que la realización de una válida del campeonato de Fórmula Uno en esta ciudad no está dentro de las prioridades del Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Aunque reconoció que la realización de este tipo de evento es atractivo desde el punto de vista económico, Urrutia sostuvo que "la Fórmula Uno en Colombia no está dentro de los propósitos del nuevo gobierno". La ministra Urrutia, quien está en la ciudad recorriendo escenarios en donde se realizarán los Juegos Panamericanos del 2027, reiteró que la Administración entrante está enfocada en trabajar en los procesos de formación deportiva.



Explicó que para la presente vigencia fiscal, que fue aprobada y determinada por la anterior administración de Iván Duque, no fue incluido ningún recurso para un evento de automovilismo.



El pasado 23 de enero el entonces presidente Duque dijo que la ciudad tenía el propósito de ser sede de este circuito de automovilismo. El tema volvió al escenario hace dos semanas por la visita del presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, a Cartagena de Indias, en el marco del Congreso Americano de Automovilismo. En esa ocasión Sulayem dijo: "No veo imposible que la Fórmula Uno llegue a Colombia, si se estudia el plan directo, el beneficio social, podría ser beneficioso, valdría la pena estudiarlo".