¿Una mujer como piloto de Fórmula 1? Directivo abre debate

Desde 1992, año en el que quedó campeón Nigel Mansell, una mujer no compite oficialmente en una carrera de Fórmula 1. A lo largo de la historia han sido muy pocas las elegidas para conducir los carros más rápidos del planeta. El actual director de la máxima categoría fue preguntado por este tema y su respuesta generó alguna indignación en las redes sociales.

Stefano Domenicali es un dirigente italiano, que tenido diversos cargos en el mundo del automovilismo. Domenicali es el actual presidente y consejero delegado de la Fórmula 1, expresidente ejecutivo de Lamborghini y exdirector deportivo de la Scuderia Ferrari.



En rueda de prensa habló de vrios temas que vienen para el futuro de la F1, entre ellas que en 2023 no habrá Gran Premio de Francia, anunciando el fin del contrato iniciado en 2018 para realizar carreras en el circuito de Castellet, en el sur de Francia. El director de la F1, Stefano Domenicali, indicó además en rueda de prensa el miércoles que las conversaciones con el promotor del Gran Premio de Francia continúan y que, en un futuro, la competición podría entrar en un sistema de rotación con otros Grandes Premios.



El país galo cuenta con una tradición en el deporte del motor muy fuerte, con dos pilotos entre los 20 de la parrilla, una escudería (Alpine) entre las diez participantes y un fabricante de motores (Renault). A pesar de ello y al igual que Alemania, no contará con su propia prueba la próxima temporada. La Fórmula 1, que actualmente se exporta a Arabia Saudita, Miami y la temporada que viene a Las Vegas, busca "equilibrar" el calendario entre los diferentes continentes, con nuevos circuitos y Grandes Premios "históricos".



Frente al tema de las mujeres en el habitáculo como piloto el CEO de la gran carpa les 'bajó el pulgar', por lo menos en los próximos años: "Hablando de manera realista, no veo, a menos que pase algo que sea como una especie de meteorito entrando en la tierra, a una mujer como piloto en la Fórmula 1 en los próximos cinco años. Eso es muy poco probable, necesito ser realista".



Maria Teresa de Filippis (58-59), Lella Lombardi (74, 75 y 76), Divina Galica (76, 77 y 78), Desiré Wilson (80) y Giovanna Amati (92), han sido las pilotos que han corrido en la máxima categoría. Susie Wolf (Esposa de Toto, director de Mercedes), en Williams Racing; y Tatiana Calderón en el 2018 y 2019 han oficiado de pilotos reserva, siendo las mujeres más cercanas a cumplir el sueño de competir en un F1.