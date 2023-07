F1: Alpha Tauri haría cambios en su alineación para el GP de Hungría

Tras el Gran Premio de Gran Bretaña, parece que la paciencia con el piloto de Alpha Tauri, Nick de Vries, se ha terminado. Y es que el neerlandés estaría a horas de salir del equipo de forma inmediata.



Esto fue mencionado por el periodista Erik Haren quien señala que De Vries fue despedido de Alpha Tauri hace unas horas y que su reemplazo será el australiano Daniel Ricciardo, quien venía siendo tercer piloto del equipo Redbull.



La decisión se habría tomado esta mañana por los directivos de Redbull tras las pruebas en el circuito de Silverstone en donde Ricciardo probó el RB19 y allí voló sobre la pista inglesa donde testeó los neumáticos Pirelli para el resto de la temporada.

De acuerdo con el periodista anteriormente mencionado, el despido de De Vries fue hecho por el principal asesor de Redbull, Helmut Marko, quien cree que el neerlandés ha tenido unos resultados decepcionantes en lo que va de campaña.



Recordemos que el propio Marko fue quien convenció a De Vries de venir a Alpha Tauri luego de su excelente carrera el año pasado en Monza en donde el piloto reemplazó a Alex Albon y llevó un Williams a los puntos terminando en noveno puesto.



No obstante, la directiva de Redbull se desencantó del neerlandés ya que no mostró el rendimiento esperado en esta primera mitad de temporada siendo su mejor resultado un 12° puesto en Mónaco.



De hecho, Alpha Tauri es último en el campeonato de constructores con solo dos puntos obtenidos que fueron recogidos por el japonés Yuki Tsunoda en Australia y Azerbaiyán.



Vale señalar que a falta de comunicado oficial, Ricciardo regresa a la Fórmula 1 más rápido de lo esperado ya que el australiano no continuó con Mclaren a final de 2022 y pasó a ser tercer piloto de Redbull donde aguardó por una nueva oportunidad.