Investigación abierta por denuncias de acoso a exgimnastas en Grecia

La Fiscalía griega investigará las denuncias por abusos físicos, psicológicos y sexuales presentadas por veintidós exgimnastas helenos, que han causado numerosas reacciones en Grecia. Tras conocerse una carta pública en la que se denuncian décadas de palizas y humillaciones sistemáticas a menores de edad, la Fiscalía de Atenas decidió abrir una investigación previa para comprobar si hay indicios de hechos delictivos.

El abogado de los veintidós atletas afirma que están preparados para testificar y dar los nombres de quienes abusaron de ellos, ya que, como señalaron en su misiva, su intención es reformar la institución y proteger a los niños que practican este deporte.



El presidente de la Federación Helénica de Gimnasia, Zanasis Stazopulos, enfatizó que apoya a los deportistas y que hará todo lo posible por esclarecer la verdad, para lo que creará un comité especial que investigue las acusaciones, aunque también ha pedido que no se "estigmatice" a los entrenadores. "No debemos ni permitiremos que la gimnasia griega y los entrenadores griegos, que han dado a nuestro país medallas olímpicas y muchos más éxitos, sean estigmatizados", señaló Stazopulos.



El laureado gimnasta griego Lefteris Petrunias, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río en 2016, explicó en una entrevista al medio griego Sport 24 que apoya a los exatletas, aunque asegura que esas actitudes han desaparecido en los últimos años y que él no tenía conocimiento de los abusos sexuales. Asimismo, fuentes cercanas al primer ministro griego, Kyriakis Mitsotakis, han señalado que igual que amparó desde un comienzo el #MeToo griego, sigue manteniendo su apoyo a todas las personas que denuncien crímenes que han estado ocultos durante años.



El Ministerio de Deportes ya ha solicitado al letrado de los deportistas toda la información que requiere para tomar las acciones necesarias. Las denuncias de los exgimnastas, recogidas por el diario griego Efimerida ton Syntakton (Efsyn), relatan cómo muchos niños estaban tan hambrientos durante las competiciones por la estricta dieta, aplicada sin supervisión médica, que acababan comiendo pasta de dientes o hurgando en las basuras de los hoteles.



Además de la violencia física y psicológica, también hay denuncias por abuso sexual ya que obligaban a las niñas a hacer "spagat" (ejercicio consistente en la apertura de piernas alineadas sobre el suelo) poniendo la vagina sobre la palma del entrenador para supuestamente ejercitar flexibilidad y les tiraban de la vulva con fuerza para enseñarles como hacer bien el ejercicio. Esta denuncia de los atletas griegos se suma a los numerosos casos de gimnastas que alzan la voz para señalar abusos por parte de sus entrenadores al igual que ha sucedido en otros países como Reino Unido o Estados Unidos.



