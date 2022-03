Fico Gutiérrez ganó consulta Equipo por Colombia: sus promesas y plan

Federico Gutiérrez ganó la consulta de Equipo por Colombia y se convirtió en el candidato oficial para la presidencia de Colombia, luego de superar a candidatos como Alex Char, David Barguil, Aydeé Lizarazo y Enrique Peñalosa.



El exalcalde de Medellín obtuvo 1′730.428 votos, lo que corresponde al 54,45 % de los apoyos por la alianza.



Fico Gutiérrez tiene 47 años, creció en el barrio Belén Alameda, un sector de clase media en el suroccidente de Medellín. Es hijo de Hernán Gutiérrez (ingeniero civil) y Amparo Zuluaga (delineante de arquitectura y decoración). Ambos ya fallecieron.



La madre, de hecho, murió en 2015, año en el que comenzaba la contienda electoral para la alcaldía, lo que fue un duro golpe para la familia Gutiérrez Zuluaga.



Emilio, de 13 años, y Pedro, de 10, son los dos hijos que tiene con Margarita Gómez, con quien se casó en 2006.



Gutiérrez estudió Ingeniería Civil en la Universidad de Medellín y tiene especializaciones en Alta Gerencia de la misma universidad y en Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. También realizó estudios de alta gerencia en la Universidad de los Andes.



El inicio de su vida política fue como consejero municipal de la Juventud y consejero municipal de Planeación, pero antes de dedicarse a la vida pública fue ingeniero consultor y residente.



Fue elegido concejal por primera vez en 2004, a los 28 años, y luego repitió en 2008. Allí se fortaleció en él la necesidad de recorrer las calles y dialogar con las comunidades, pues aseguró que no paró de hacerlo, incluso después de ser alcalde.



Pero antes de lograrlo, lo había intentado en 2011, como candidato por el partido de ‘la U’, que en ese momento la cara era el expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, no logró ganar y Aníbal Gaviria fue alcalde en ese cuatrienio.



Fico no se rindió y lo intentó de nuevo en 2015, esta vez por firmas, mediante el movimiento Creemos.



Con EL TIEMPO