Festival Vallenato 2023: programación y artistas invitados al evento

Desde este 21 de abril y hasta el 30 del mismo se realizará la 56° edición del Festival de la Leyenda Vallenato, evento que para este año le rendirá homenaje a Luis Enrique Martínez, conocido como ‘El Pollo Vallenato’, quien fue un reconocido cantante y compositor colombiano.



Ante esto, el festival ya tiene programación oficial la cual dará inicio este viernes con la inauguración que será en la Universidad Popular del Cesar con el Foro Nacional sobre Folclor Vallenato que tendrá lugar a las 8:30 a.m.



De igual manera, a lo largo de los próximos días habrá grandes eventos en marco de este festival que terminará con un gran concierto liderado por Maluma entre otros artistas.

Viernes 21 de abril



Foro Nacional sobre el Folclor Vallenato - Universidad Popular del Cesar - 8:30 am.



Conversatorio Vida y Obra de Luis Enrique Martínez - Plaza Alfonso López - 5:00 p.m.



Sábado 22 de abril



Desfile de Jeep Willys Parranderos - Parque de la Leyenda Vallenata - 3:00 pm.



Domingo 23 de abril



Concurso de pintura infantil - Centro Comercial Mayales Plaza - 8:30 am.



Desfile de piloneras infantil y juvenil - Glorieta Los Músicos (Colegio Nacional Loperena) - 4:00 pm.



Martes 25 de abril



Primera ronda de concursos - Centro Recreacional La Pedregosa - 8:00 am. (Concursos de acordeón infantil, acordeonera menor, acordeón juvenil. Aires Paseo y Merengue).



Primera ronda acordeón aficionado (Aires Paseo y Merengue) - Parque Los Algarrobillos - 8:00 am.



Miércoles 26 de abril



Primera ronda de concursos - Centro Recreacional La Pedregosa - 8:00 am. (Concursos de acordeón infantil, acordeonera menor, acordeón juvenil. Aires Son y Puya).



Primera ronda de acordeón aficionado (Aires Son y Puya). - Parque Los Algarrobillos - 8:00 am.



Primera ronda de acordeonera mayor (Aires Paseo y Merengue) - Parque Los Algarrobillos - 8:00 am.



Jueves 27 de abril



Segunda ronda de concursos - Centro Recreacional La Pedregosa - 8:00 am. (Concursos de acordeón infantil, acordeonera menor, acordeón juvenil. Aires Paseo,Merengue, Son y Puya).



Segunda ronda acordeón aficionado (Aires Paseo, Merengue, Son y Puya) - Parque Los Algarrobillos - 8:00 am.



Primera ronda concurso acordeonera mayor (Aires Son y Puya) - Parque Los Algarrobillos - 8:00 am.



Primera ronda concurso acordeón profesional (Paseo y Merengue) - Plaza Alfonso López - 8:00 am.



Ronda eliminatoria piqueria infantil - Centro Comercial Unicentro - 10:00 am.



Ronda eliminatoria piqueria mayor- Centro Comercial Unicentro - 2:00 pm.



Desfile piloneras mayores - Glorieta de Los Músicos (Esquina Hotel Sicarare) - 4:00 pm.



Ceremonia de inauguración 56º Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a Luis Enrique Martínez - Plaza Alfonso López - 6:00 pm.



Viernes 28 de abril



Semifinal concursos - Centro Recreacional La Pedregosa - 8:00 am. (Concursos de acordeón infantil, acordeonera menor, acordeón juvenil. Aires Paseo, Merengue, Son y Puya).



Semifinal acordeón aficionado (Aires Paseo, Merengue, Son y Puya) - Parque Los Algarrobillos - 8:00 am.



Segunda ronda concurso acordeonera mayor (Aires Son y Puya) - Parque Los Algarrobillos - 8:00 am.



Primera ronda concurso canción vallenata inédita - Plaza Alfonso López - 8:00 am.



Segunda ronda concurso piqueria mayor - Centro Comercial Unicentro - 10:00 am



Primera ronda concurso acordeón profesional (Aires Son y Puya) - Plaza Alfonso López - 11:00 am.



Gran final concursos - Centro Recreacional La Pedregosa - 2:00 pm. (Concursos acordeón infantil y acordeonera menor).



Gran final concursos - Centro Comercial Unicentro - 2:00 pm. (Concursos piqueria infantil y acordeón juvenil).



Gran final concurso - Parque de la Leyenda Vallenata - 8:00 pm. (Concurso de acordeón aficionado. Aires Paseo y Merengue).



Espectáculo Musical: Christian Nodal, Poncho Zuleta, Iván Villazón, Rafa Pérez y Jean Carlos Centeno- Parque de la Leyenda Vallenata - 8:00 pm.



Sábado 29 de abril



Semifinal concurso acordeonera mayor (Aires Paseo, Merengue, Son y Puya) - Parque Los Algarrobillos - 8:00 am.



Segunda ronda concurso canción vallenata inédita - Plaza Alfonso López - 8:00 am.



Semifinal concurso piqueria mayor - Centro Comercial Unicentro - 10:00 pm.



Segunda ronda concurso acordeón profesional (Aires Paseo, Merengue, Son y Puya) - Plaza Alfonso López - 11:00 am.



Escenificación del Milagro de la Leyenda Vallenata - Plaza Alfonso López - 4:00 pm.



Gran final de concursos - Parque de la Leyenda Vallenata “Consuelo Araujo Noguera” - 8:00 pm. (Concursos de piqueria y acordeonera mayor).



Espectáculo Musical: Ana del Castillo, Peter Manjarrés y Carlos Vives.



Domingo 30 de abril



Semifinal concurso canción vallenata inédita - Parque Los Algarrobillos - 8:00 am.



Semifinal acordeón profesional (Aires Paseo, Merengue, Son y Puya) - Plaza Alfonso López - 8:00 am.



Gran Final de Concursos - Parque de la Leyenda Vallenata “Consuelo Araujo Noguera” - 8:00 p.m (Concursos de canción vallenata inédita y acordeón profesional. Aires Paseo, Merengue, Son y Puya).



Espectáculo Musical: Elder Dayan, Mono Zabaleta, Maluma y Diego Daza.