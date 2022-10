Festival Estéreo Picnic 2023: Así quedó el cartel por días

Desde hace varios años, el Festival Estéreo Picnic se ha posicionado como uno de los grandes eventos de entretenimiento en Colombia. Es por ello que el próximo año en vez de tener tres días como las ediciones anteriores contará con cuatro.



El evento que se realizará entre el 23 y el 26 de marzo reunirá a grandes artistas como lo son Billie Eilish, Drake, Rosalía, Blink-182, The Chemical Brothers, Wu Tang Clan y Lil Nas X.



Es por ello que este lunes la organización del Festival anunció la programación por días del evento el cual estará lleno de grandes actuaciones musicales de punk, electrónica, hip hop y reggaetón.

El primer día que caerá un jueves estarán presentes los grupos Blink-182 y Tame Impala como actuaciones principales. Además, habrá varios artistas como Melanie Martínez, Sofi Tukker y agrupaciones como The 1975, Cigarrettes After Sex entre otras.



En el segundo día, el cartel es de primera categoría ya que estarán artistas exitosos como Drake y Rosalía. Como actuaciones secundarias estarán Blondie, Tove Lo, Jerry Rivera entre otras.



Para la tercera jornada del Festival estará sobre todo llena de actuaciones de música electrónica la cual será encabezada por The Chemical Brothers, Armin van Buuren y Bizarrap. Además, estará la mítica banda de hip hop, Wu Tang Clan.



El último día tendrá la actuación esperada desde 2020 en Colombia de Billie Eilish quien durante el año anteriormente mencionado tenía su actuación, pero fue cancelada por la pandemia.



A la artista la acompañará como cabezas de este día, el rapero Lil Nas X, Morat, Jamie XX, Kali Uchis y Tokischa.



Así quedó repartido el Estéreo Picnic para 2023: