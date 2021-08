¡Un secreto a voces! Aplazado el Festival Estéreo Picnic

La undécima edición del evento musical Estéreo Picnic ya se había cancelado en su fecha oficial en 2020, y ahora tuvo que reprogramarse una vez más, ya no se realizará el 10, 11 y 12 de septiembre de 2021 como había sido anunciado.

El nuevo cambio de fecha se da porque aún no está listo para desarrollarse de forma que garantice la bioseguridad de los miles de espectadores y artistas, aun cuando ya se han empezado a reactivar los eventos masivos de este tipo en la región.

Comunicado de la organización:



Con muchísima tristeza y ante la imposibilidad de ofrecer un Festival maravilloso en las actuales circunstancias, nos vemos obligados a aplazar una vez más el Festival Estéreo Picnic que estaba programado para el 10, 11 y 12 de septiembre de 2021.



Poco a poco los eventos masivos se han empezado a reactivar en el mundo entero, y aunque en Latinoamérica no alcanzamos a estar listos para la fecha programada, seguiremos trabajando día y noche para reprogramar el Festival. A medida que el plan de vacunación avanza se van abriendo las oportunidades, la música en vivo volverá pronto y podremos confirmar las nuevas fechas, para las cuales las entradas originales del 2020 seguirán siendo válidas.



Por ahora, seguimos confiando en ustedes y en su apoyo que ha sido fundamental para soportar la época más crítica de nuestra historia y mantener las fuerzas para que vuelva la emoción de correr entre escenarios para no perderse ninguna banda; para que vuelvan los fuegos artificiales que nos ponen a soñar con mundos posibles; para que vuelvan los ritos de preparación y la tusa post Picnic; para que vuelvan el baile, el amor libre y la música en vivo, y podamos celebrar una nueva versión del Festival Estéreo Picnic en el 2022, en unas condiciones seguras.



Quienes no puedan asistir a las fechas del reagendamiento podrán pedir la devolución de su dinero, la cual se hará cumpliendo los plazos otorgados por el Decreto 818 de 2020. Pronto informaremos mayores detalles de lo que será la undécima edición del Festival Estéreo Picnic.