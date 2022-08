Festival de Verano en Bogotá: eventos imperdibles y programación

Tras dos años de ausencia, regresa el Festival de Verano de Bogotá. Del 5 al 15 de agosto se vivirá la fiesta deportiva, recreativa y cultural más grande de la ciudad, que festeja su cumpleaños número 484.



Se trata del festival gratuito más grande de América Latina en su edición número 25. En esta oportunidad habrá 66 eventos que se podrán vivir y disfrutar en 22 parques y escenarios de la ciudad. Hay planes para niños, niñas, jóvenes, adultos y personas mayores que vivan o visiten la ciudad.



“Han sido dos años difíciles, de pandemia, pospandemia, crisis que por fortuna ahora podemos superar gracias al cuidado de los bogotanos. Hemos recuperado el empleo, el ánimo, el crecimiento, la vida, y eso es lo que vamos a celebrar en este Festival de Verano”, dijo la alcaldesa Claudia López durante el lanzamiento del evento.

Para consultar toda la programación puede darle click acá.

Eventos imperdibles

25. Bogotá Ninja



Un circuito de pruebas físicas con 12 estaciones que llevarán al límite a nuestros guerreros y guerreras.



Día: sábado 13 de agosto



Hora: 9:00 a.m.



Escenario: parque Simón Bolívar



Evento Deportivo



24. Fitness de antaño



Vuélate a esta serie de actividades para demostrar que el deporte y la recreación no tienen edad.



Día: viernes 12 de agosto



Hora: 8:00 a.m.



Escenario: parque Simón Bolívar



Evento de Actividad Física



23. Clásica IDRD - Esteban Chaves



Bogotá se convierte en el circuito ideal para esta competencia en dos ruedas a beneficio de la Fundación Esteban Chaves.



Día: domingo 14 de agosto



Hora: 8:00 a.m.



Escenario: parque Nacional



Evento Deportivo



22. Iron Kids



En este Festival, pensado para todas y todos, llega el turno de los más pequeños con actividades de motricidad y coordinación que se convertirán en toda una aventura.



Día: sábado 6 de agosto



Hora: 8:00 a.m.



Escenario: parque Simón Bolívar



Evento Recreativo/Deportivo



21. Campeonato de Baloncesto Tour Reto 3x3



Las figuras de este formato en el país, uno de los más vistosos de la disciplina, volarán para ser los mejores de este abierto del circuito de la FIBA.



Días: sábado 6 y domingo 7 de agosto



Hora: 8:00 a.m.



Escenario: Unidad Deportiva El Salitre



Evento Deportivo



20. Ciudadela inflable



Aquí podrás deslizarte, escalar, esquivar obstáculos o mantener el equilibrio, toda la diversión que quepa en estas plataformas de 25 metros de ancho.



Días: sábado 13 al lunes 15 de agosto



Hora: 9:00 a.m.



Escenario: parque El Tunal



Evento Recreativo



19. Festival Gastronómico



Si tanta actividad física te dejó con hambre, vuélate a descubrir la oferta que traen los restaurantes y emprendimientos gastronómicos de Bogotá.



Días: sábado 6, domingo 7, sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de agosto



Hora: 9:00 a.m.



Escenario: parque Simón Bolívar



Evento de Economía



18. Campamento Parceros



Durante 24 horas, el mejor parche para los jóvenes de Bogotá estará en esta actividad de campismo enfocada en el trabajo en equipo, la solidaridad y la confianza.



Días: martes 9 a miércoles 10 de agosto



Hora: 9:00 a.m.



Escenario: parque Simón Bolívar



Evento Recreativo



17. Ciclovía Nocturna de Verano



Festival de Verano que se respete no estaría completo sin la habilitación de 98,4 kilómetros para recorrer la ciudad sobre dos ruedas.



Día: jueves 11 de agosto



Hora: 6:00 p.m.



Escenario: calles de la ciudad



Evento Recreativo



16. II Capital Games



Un verdadero desafío para los mejores exponentes del fitness funcional y la calistenia, y una inspiración para los espectadores que los verán dejar todo en la arena.



Días: sábado 6 y domingo 7 de agosto



Hora: 9:00 a.m.



Escenario: parque Simón Bolívar



Evento Deportivo



15. Tigrillos de verano



La Jornada Escolar Complementaria, ese gran semillero de talentos del Equipo Bogotá –de ahí el tigrillo–, se hará presente en este festival de competencias, habilidades e intercambios deportivos.



Días: miércoles 10 y jueves 11 de agosto



Hora: 8:00 a.m.



Escenarios: CEFE San Cristóbal y CEFE Fontanar del Río



Evento Recreativo



14. Activa La Santamaría



Prepárate para ver esta plaza como nunca antes: convertida en el escenario ideal del balonmano playa, el vóley playa y la lucha en playa... ¿Ya dijimos que La Santamaría se volvió una gran playa?



Días: sábado 6 y domingo 7 de agosto, y campeonato abierto el lunes 8 de agosto



Hora: 8:00 a.m.



Escenario: La Santamaría



Evento Deportivo



13. Encuentros deportivos



Durante 15 días, un sinfín de disciplinas deportivas se tomarán 22 escenarios de la ciudad en campeonatos y festivales deportivos: hay una para cada competidor y aficionado.



Escenarios: diversos, en toda la ciudad



12. Festival de cometas



¿Podemos decir que estamos realmente en agosto sin las famosas cometas en el cielo bogotano? Un espectáculo emocionante lleno de color y piruetas.



Día: lunes 15 de agosto



Hora: 9:00 a.m.



Escenario: parque El Tunal



Evento Recreativo



11. Huellas 5K



Una carrera como ninguna otra: cinco kilómetros acompañado de tu mascota, que se convertirán en un recorrido inolvidable al aire libre.



Día: sábado 6 de agosto



Hora: 8:00 a.m.



Escenario: Parque Timiza



Evento de Actividad Física



10. Copa de BMX Ciudad de Bogotá y Gran Premio de BMX Freestyle



Bogotá se consolida cada vez más como una capital para esta disciplina llena de emociones extremas. Una cita de adrenalina con lo mejor del talento nacional que acabará con las uñas de todos los espectadores.



Día: domingo 7 de agosto



Hora: 8:00 a.m.



Escenario: PRD, pista de BMX Carlos Ramírez



Evento Deportivo



9. Carrera Atlética 10K



Un circuito callejero, familiar en diversas categorías y con una ruta diferente, eso es lo que se encontrarán los profesionales y aficionados a lo largo de estos diez kilómetros de prueba urbana.



Día: lunes 15 de agosto



Hora: 8:00 a.m.



Escenario: del monumento a los Reyes Católicos hasta el parque El Renacimiento



Evento de Actividad Física



8. Expoactiva



Vuélate a esta feria de servicios y productos con las últimas tendencias de la recreación y el deporte. El lugar de los emprendedores más fit.



Días: sábado 13 a domingo 15 de agosto



Hora: 9:00 a.m.



Escenario: parque El Country



Evento de Economía



7. Bicicine y Festival de Food Trucks



Como en los autocines de la época de los padres y abuelos, pero esta vez en bici. Una experiencia única, acompañada de todos los tipos de comidas que te puedas imaginar por cuenta de los Food Trucks.



Día: jueves 11 de agosto



Hora: 7:00 p.m.



Escenario: parque Simón Bolívar



Evento Recreativo



6. Playa de Verano en el Simón



Bogotá no tiene mar, pero sí que tiene playa, ya sea para jugar en la arena o para atravesar el lago colgando de una tirolesa, este verano pinta muy bien para todos los bogotanos.



Días: sábado 13 al lunes 15 de agosto



Hora: 9:00 a.m.



Escenario: parque Simón Bolívar



Evento Recreativo



5. ¡Vuélate al Tunal! - Englóbate



Un plan de altura para llevar a tu parche favorito. La mejor vista de la ciudad desde un globo aerostático.



Días: sábado 6 y domingo 7 de agosto



Hora: 9:00 a.m.



Escenario: parque El Tunal



Evento Recreativo



4. Concierto de inauguración del Festival de Verano - La Kalle



Lo que empieza bien... Acompáñanos a celebrar el inicio del Festival de Verano con música que retumbará en todos los rincones de la ciudad. Este es un evento organizado con la Calle y contará con la participación de Nacho, Edén Muñoz, Yeison Jiménez, Jessi Uribe, Arelys Henao, Karen Lizarazo y Jean Carlos Centeno.



Día: viernes 5 de agosto



Hora: 4:00 p.m.



Escenario: parque Simón Bolívar



Grandes Eventos



3. Show de magia con Jason Latimer



La magia de uno de los grandes ilusionistas del mundo se toma a Bogotá en un espectáculo que dejará boquiabierta a toda la familia.



Días: sábado 13 y domingo 14 de agosto



Escenario: Palacio de los Deportes



Grandes Eventos



2. Concierto Vuélate al Festival y show de drones



El cierre que los 25 años del Festival de Verano merecen: un concierto y un show de drones que iluminará el cielo bogotano como nunca antes.



Día: domingo 14 de agosto



Hora: 3:00 p.m.



Escenario: parque Simón Bolívar



Grandes Eventos



1. GamesFest



Vuélate al evento de los amantes de los videojuegos y la cultura geek. Concursos, cosplay, muestras comerciales, juegos de rol y el lanzamiento de E-sports: ¡imperdible!



Días: sábado 6 al domingo 7, y viernes 12 al lunes 15 de agosto



Hora: 9:00 a.m.



Escenario: parque El Lago