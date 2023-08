Ferrari lucirá aspecto especial para el Gran Premio de Italia de F1

Ferrari no pasa por su mejor momento en la Fórmula 1. La marca italiana no ha podido luchar por el título en este 2023 y ha estado peleando por el tercer puesto en el Mundial de constructores de la categoría.



No obstante, llega el Gran Premio de Italia en Monza y con ello la escudería buscará celebrar con sus aficionados por lo que lucirán un nuevo aspecto para esta carrera.



En esta ocasión, Ferrari cambiará sus colores habituales en este año y lucirán monos de competición y botas nuevas, inspiradas en la ropa que usó la escuadra italiana en su victoria en las 24 Horas de Le Mans de este año, un triunfo que quieren trasladar a la F1.

La nueva equipación tendrá como color base, el rojo característico de Ferrari y tendrá gran presencia de negro en la parte inferior y algunos detalles amarillos en el vientre y las mangas del uniforme.



Las botas serán en color negro y rojo y el dorsal de Charles Leclerc y Carlos Sainz será en amarillo.



De igual manera, se espera que el equipo lleve una decoración especial en el vehículo que tenga los colores negro, rojo y amarillo.



Vale señalar que el color amarillo ya lo lucieron el año pasado en la misma competencia.