¿Fracaso? Fernando Gaviria no ganó en el Giro de Italia

El Giro de Italia poco a poco va llegando a su fin, Fernando Gaviria tuvo su oportunidad la etapa 18, la organización tenía previsto un esprint pero la fuga acabó con las ilusiones del embalador colombiano.



La primera parte de la jornada fue propio para la fuga, su recorrido ondulado plantó a cuatro corredores, el UAE, de Gaviria y el Quick Step, de Cavendish, tomaron el mando en el pelotón.

El último obstáculo tras los dos puertos de montaña fue el circuito de Treviso, a falta de 10 km la fuga alcanzó el minuto de diferencia, fue imposible alcanzarlos.



En nacido en LA Ceja no pudo confirmar su favoritismo, sin esta jornada, ganada por la fuga, el colombiano tuvo 5 oportunidades de embalar por la victoria.



Probablemente lo hecho por el antioqueño, en esta edición está lejos de su mejor participación en el 2017, cuando ganó cuatro etapas y la maglia Ciclamino. Inclusive, en el 2019 logro obtener un triunfo.



Desde su arribo al UAE Emirates en el año 2019 el colombiano no ha podido consolidar su rendimiento, las lesiones en su clavícula y las tres ocasiones en las que fue positivo para covid no le permitieron llegar de la mejor forma a la competencia italiana.