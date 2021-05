Colombianos en día 10 del Giro: 'tuve un pequeño error', dice Gaviria

Fernando Gaviria fue el mejor colombiano en la etapa 10 del Giro de Italia y el que puso a soñar a más de uno con un segundo día de fiesta nacional, tras la victoria de este domingo de Egan Bernal.

Gaviria llegó a los metros finales en el mano a mano con Peter Sagan, quien le arrebató la victoria final. El trabajo del UAE se hizo bien pero el antioqueño reconoció que pudo cometer un error que le costó la victoria, aunque no significa que no luchará hasta el final.



"Hicimos un buen trabajo, Sebas (Molano) lanzó perfecto, no puede terminarlo así. Di todo lo que tenía y cuando quise pasarlo tuve un pequeño error de línea, Peter me gana la dirección e hizo un excelente sprint, lo felicito. Bora hizo un gran trabajo, todo el equipo hizo al subida a tope, me costó pero logramos llegar. Vamos en camino, nos quedan una o dos etapas para seguir intentando", explicó el velocista.



A su turno, Bernal, quien conservó un día más la camiseta rosa del líder de la general, hizo su balance: "estuve solo siguiendo el grupo, vi la oportunidad, era una batalla por los segundos. Estamos aquí para disfrutar la carrera también. Bora hizo un gran trabajo, impusieron un ritmo muy duro, fue más duro de lo que esperábamos, pero estamos felices de llegar hasta acá. Tenemos descanso, pasado mañana tenemos una de las etapas más importantes, vamos a prepararnos para terminar bien".



Así les fue en la jornada a los colombianos:



Peter Sagan 3:10:56

Fernando Gaviria M.T.

Davide Cimolai M.T.

Stefano Oldani M.T.

Gianni Vermeersch M.T.

Dries de Bont M.T.

Andrea Vendarme M.T.

Vincenzo Albanese M-T.

Juan Sebastián Molano M.T.



Así van los 'escarabajos' en la clasificación general



1.Egan Bernal 38h 30 min 17 s.

2. Remco Evenepoel a 14 s-

3.Aleksandr Vlasov a 2 s.

4.Giulio Ciccone a 37 s.

5.Attila Valter a 44 s.

6.Hugh John Carthy a 45 s.

7.Damiano caruso a 46 s.

8.Daniel Martin a 52 s.

9.Simon Yates a 56 s.

10.Davide Formolo a 01:02.

11.Daniel Martínez a '1:13

27. Harold Tejada a 7'35

​38. Einer Rubio a 20'47

​40. Jonathan Caicedo a 22'48

​67. Jonathan Narvaez a 45'05

​110. Jefferson Cepeda a 1h 13'28

111. Fernando Gaviria a 1h 13'37

​143. Juan Sebastián Molano a 1h 34'19