Alonso confía en triunfar en Mónaco: ‘Atacaré como nunca antes’

Fernando Alonso ansía por comenzar el fin de semana del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, una pista que le puede ir como anillo al dedo a su Aston Martin según lo mostrado en lo que va de la temporada.



Y es que el español asegura que está ante una oportunidad clara de quedarse con el triunfo o por lo menos de lucharle codo a codo a los Red Bull que han tenido un comienzo perfecto en la campaña ganando todas las carreras.



"No estamos pensando que somos los más fuertes en Mónaco. No creo que vaya a ser un gran cambio en comparación con Bakú, que también es un circuito urbano. Miami también”, comentó de inicio.

"Pero entonces, si te digo que no vengo aquí pensando que puedo ganar la carrera, te mentiría. Porque esta es una oportunidad única. Atacaré más que cualquier otro fin de semana". ", complementó.



Por su parte, valoró la gran temporada que ha tenido Aston Martin hasta ahora: "Para nosotros, es solo un regalo lo que estamos logrando en este momento. No esperábamos estar en esta posición, así que estamos disfrutando cada fin de semana".



Finalmente, espera que su monoplaza esté en condiciones para luchar por la carrera del domingo: “Si hay algún fallo en Red Bull, automáticamente cierras la brecha masivamente y comienza a ser más interesante. El campeonato es largo, no nos rendiremos".