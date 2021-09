Polémica por escritores colombianos en la Feria del Libro de Madrid

El Gobierno de Colombia no invitó a la mayoría de sus escritores más representativos —incluidos Laura Restrepo, Piedad Bonnett, Héctor Abad Faciolince, Juan Gabriel Vásquez y Pablo Montoya— a la Feria del Libro de Madrid, que comienza este viernes y en la que Colombia es el país invitado.

Al encuentro literario más importante de la capital española, que se celebra del 10 al 26 de septiembre, fueron invitados autores como el poeta y narrador Darío Jaramillo, que abrirá el evento con una conferencia, o la escritora y periodista Melba Escobar, quien confirmó hoy en Twitter que no va a ir a la feria, que declinó la invitación. Igualmente los lectores no podrán escuchar a otros autores que han puesto a Colombia en lo alto de la literatura internacional.

OPINIÓN DE LOS ESCRITORES

Pilar Quintana, galardonada este año con el Premio Alfaguara de Novela por su último libro, "Los abismos", y Pablo Montoya, ganador en 2015 del Rómulos Gallegos, confirmaron a Efe que no fueron invitados a la 80ª edición de la feria madrileña, pero que aunque hubieran recibido la invitación del Gobierno, la hubieran rechazado. "Es un Gobierno censurador", explicó Quintana, quien aludió al mal historial que tiene el Estado por el respeto de los derechos humanos, en hechos como la represión en las protestas del pasado mayo y junio.



En ese mismo sentido se pronunció Montoya, quien recordó que tras las protestas del paro nacional, donde organizaciones sociales documentaron más de 80 homicidios, la mayoría por el accionar de la Policía, él decidió no aceptar ninguna invitación más del Gobierno. "Me niego rotundamente, como escritor, profesor universitario, intelectual y ciudadano, a apoyar las actividades culturales que este Gobierno, brutal e injusto, organiza en el exterior", explicaba en mayo el autor del "Tríptico de la Infamia". Aún así, considera poco probable que el Gobierno de Iván Duque quiera contar con él por sus novelas políticas, como la última, La Sombra de Orión (Random House, 2021), donde documenta abusos de las fuerzas de seguridad colombianas en las ciudades. Igualmente Laura Restrepo,



Premio Alfaguara de Novela 2004 por "Delirio", lamentó que "a través de la embajada en España el Gobierno expresó con toda claridad sus criterios de selección de los escritores que invitarían a la feria: que fueran 'neutros', y que no armaran discusión política". "Entre otras barbaridades, dicen textualmente: 'Se ha tratado de tener cosas muy neutras, donde prime el lado literario de la obra'. Suponiendo que por 'cosas' entienden 'autores', está claro que convocan a los que no vayan a criticar en Madrid la gestión del Gobierno. La sola noción de una literatura cuya bondad sea 'la neutralidad' ya de por si denota vergonzosa ignorancia", expresó.

JUSTIFICACIÓN DE LA CANCILLERÍA

Por su parte, la Cancillería colombiana justificó que tiene 37 participantes "que son una muestra de la amplia diversidad regional, cultural, de género, generacional y literaria", sin entrar a la polémica levantada por la ausencia de todos estos nombres. En la selección de los participantes, aseguró la Cancillería, se tuvo en cuenta criterios como "diversidad regional, diversidad generacional, participación igualitaria de hombres y mujeres, representación de diversos géneros literarios, diversidad de públicos al que son dirigidas las obras e incorporación de nuevas y valiosas voces que aún no habían tenido la oportunidad de estar en eventos de tan alto nivel, entre otros".



La ausencia —o exclusión— de estos y otros autores, que firman obras de renombre como "Delirio" (Restrepo, 2004) o el recientemente aclamado "El olvido que seremos" (Abad Faciolince, 2006), ha creado polémica en el país de Gabriel García Márquez, que ve una oportunidad desaprovechada para mostrar la riqueza cultural que tiene que mostrar. "Con el criterio de literatura 'neutra' del embajador colombiano en España para la invitación a la Feria del Libro en Madrid, hay algo claro: Gabriel García Márquez no hubiera clasificado", aseguraba hoy el periodista Félix de Bedout en su cuenta de Twitter.



Bajo el lema "Colombia, diversa y vital", el país latinoamericano llevará a cabo más de 60 actividades durante esta feria en una edición en la que se cumplen además 140 años de relaciones diplomáticas con España y en el segundo centenario de su independencia.





EFE