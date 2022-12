Federer reveló cómo le contó sobre su retiro a Rafael Nadal

Roger Federer le dijo adiós al tenis hace unos meses y lo hizo al lado de Rafael Nadal quién disputó a su lado su último partido oficial que fue un juego de dobles que terminó en derrota para el suizo y el español en la Laver Cup.



Ambos ya se habían juntado en la primera edición del torneo en 2017, pero esta vez sería muy especial porque era la última vez que Federer iba a pisar una cancha de tenis como tenista en activo.



Es por ello que el suizo para ‘The Daily Show’ ha explicado cómo fue la conversación en la que revela a su amigo y rival que le gustaría a jugar con él por última vez.

“Fue una llamada bastante emotiva porque Rafa fue de las primeras personas fuera de mi equipo que supo mi decisión de dejarlo. Le dije: 'Hey, antes de que hagas otros planes, me gustaría que vengas a la Laver Cup a jugar un último dobles conmigo”, comentó de inicio.



“Seria increíble porque mi rodilla no está bien y es el final'. Nadal me contestó: 'Oh, sí, Díos mío... Ok, sí, allí estaré, pase lo que pase...", añadió el suizo en su entrevista para el medio americano.



Cabe resaltar que Federer tuvo que retirarse del tenis profesional debido a que no se pudo recuperar de la mejor manera de su rodilla, zona que lo había marginado desde hace tiempo de los torneos grandes del tenis.