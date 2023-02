Farah ya piensa en el resto de la temporada tras caída en Copa Davis

Tras la derrota de Colombia ante Reino Unido en la serie clasificatoria de Copa Davis, Robert Farah lamentó que no se le haya podido dar la alegría al público colombiano en este torneo.



El tenista junto con su compañero Juan Sebastián Cabal cayeron en su duelo con Neal Skupski y Daniel Evans y luego le dejaron la responsabilidad a Nicolás Mejía de no perder la serie, algo que al final sucedió.



Ante la caída, Farah y Cabal se fueron del Pueblo Viejo Country Club con mucha amargura, pero saben que no es tiempo de lamentarse y ya preparan lo que será la gira por México y Estados Unidos.

"Ya pensando en lo que se viene. ¡15 días para ponerse a punto para la gira de Acapulco, Indian Wells y Miami!", comentó Farah en Instagram confirmando la presencia de la pareja en esos tres torneos.



Acapulco será uno de los objetivos claves de los colombianos ya que en 2020 perdieron la final de este torneo contra Lukasz Kubot y Marcelo Melo en un duelo que se definió en el último set.



Después irán a Indian Wells y Miami, dos torneos en los que no han tenido la posibilidad de ganar.