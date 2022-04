Fallo de Corte en pleito entre Colombia y Nicaragua: logros y derrotas

La Corte Internacional de La Haya emitió este jueves su fallo en el pleito por supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe, en el marco del conflicto que mantienen Colombia y Nicaragua por los derechos económicos en una parte de la zona limítrofe que comparten.

Lo primero que hay que reconocer es que el fallo le da la razón a Nicaragua y no a Colombia al explicar que el país violó "la soberanía y la jurisdicción” de Nicaragua en su propia Zona Económica Exclusiva (ZEE) al autorizar actividades de pesca en aguas nicaragüenses, y le ordenó “cesar de forma inmediata” su conducta.



Es lo que el abogado de Colombia en el caso, Carlos Gustavo Arrieta, calificó como un 'jalón de orejas'. Para la Corte es claro que Colombia debe respetar la soberanía de Nicaragua y remediar las violaciones en las cuales incurrió, pues no se logró probar que los raizales tienen derechos de pesca en la zona económica exclusiva de Nicaragua. Finalmente, aseguró que hay voluntad de Nicaragua para negociar estas zonas con Colombia, por lo cual instó a las partes una negociación bilateral.



La lectura de Colombia: vaso medio lleno



“Colombia está muy satisfecha con la decisión porque la Corte le dio la razón en uno de los argumentos más importantes de toda la controversia: en primer lugar, la Corte no dijo que Colombia haya incumplido el fallo del 2012, y esto es crucial”, dijo el abogado Arrieta desde La Haya.



"Por consiguiente, ese planteamiento que era tan crítico para Colombia lo reconoció la Corte, y eso me parece un gran éxito de parte del país", añadió.

Arrieta destaca que la Corte reconoció el principio de libertad de navegación y el derecho que tiene Colombia a través de la Armada Nacional de hacer presencia en aguas alrededor del archipiélago de San Andrés y Providencia y en el Caribe occidental en general, así como es el derecho que tiene para realizar operaciones relacionadas con la lucha contra el tráfico de estupefacientes y el crimen organizado en general.



"Este también es un gran éxito en la estrategia de defensa de Colombia y materia orgullo en la medida que se trata de un tema de gran relevancia internacional", dijo.



Finalmente, Arrieta destaca que la Corte reconoció que todas las islas y cayos colombianos en el Caribe tienen derecho a una zona contigua de 12 millas más allá de las 12 millas del mar territorial, lo cual es de enorme relevancia, en la medida que nos permite reintegrar el archipiélago, cuya integridad se ve afectada por la decisión de la corte del 2012. "Nicaragua pretendía quitarnos ese derecho, pero la Corte lo mantuvo", explicó el abogado.