Falleció Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis, a los 54 años

Durante el día jueves, el mundo de la música quedó en shock luego de que se conociera que Lisa Marie Presley, única hija de Elvis Presley, falleciera a causa de un paro cardiaco en su residencia ubicada en Calabasas, California.



La mujer perdió la vida a los 54 años de edad. Según reportó el medio ‘TMZ’, Marie fue encontrada sobre las 10:30 a.m. en su habitación por una de las empleadas del hogar quien llamó rápidamente a emergencias para que la atendieran de inmediato.



Según un portavoz del departamento de bomberos de la zona, la hija de Elvis no respiraba cuando fue atendida por los paramédicos en su residencia. De igual manera, la oficina del Sheriff de Los Ángeles aseguró que se le practicó un masaje de reanimación cardiopulmonar. Además, durante su traslado al hospital tenía signos vitales.



Sin embargo, al final los médicos no pudieron hacer mucho para salvar su vida pese a que la mujer alcanzó a ser atendida en un hospital de California.



La última vez que se vio a Lisa fue en la gala de los Globos de Oro en donde acompañó al actor Austin Butler quien representó al ‘Rey del Rock and Roll’ en la película ‘Elvis’.



Por su parte, Priscila Presley, madre de Lisa y exesposa de Elvis, lamentó la pérdida de su hija: “Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija, Lisa Marie, nos ha dejado. Ella era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que haya conocido”.



Cabe señalar que durante toda su vida, Lisa Marie se casó en cuatro ocasiones, primero fue con Danny Keough luego con Michael Jackson. Después de su divorcio con el ‘Rey del Pop’ se casó con Nicolas Cage y su última pareja fue Michael Lockwood.