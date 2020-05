Fabio Zuleta: ¿Quién es y qué dijo sobre las mujeres Wayúu?

Durante el último fin de semana, las declaraciones de Fabio Zuleta levantaron mucha polémica en el país. En un video compartido en redes sociales él habló con Roberto Barroso, quien fue presentado como un 'Palabrero Wayúu'. Dentro de la conversación se habló de compra de mujeres de esa comunidad ubicada principalmente en la Guajira.

Dentro del diálogo, el comunicador empezó a preguntar por el precio de una mujer Wayúu “de 20 o 22 años, así pa' mí" a lo que el hombre indígena señaló que sería un precio de cinco millones porque “es una persona conocida, que admiramos por su proyecto".

“Esto no es vulgaridad, es una charla que tengo con un paisano guajiro", dijo Zuleta antes de preguntar “¿Es verdad que las chinitas no tienen pelo abajo, que son así calunga?¿Es verdad que las chinitas no se mueven cuando están en el ya (haciendo gestos de relaciones sexuales)".

Para cerrar, Zuleta expresó que “yo la quiero de la alta (Guajira) y tenerla encerrada porque me la quitan. Tenerla encerrada como una nenita para que me haga arepas, me haga amarillo, me rasque la cabeza, que sea calunga, que no se mueva, así quiero yo".

Estas frases le han traído muchos problemas al locutor porque diferentes entidades del país. El presidente Iván Duque pidió que caiga todo el peso de la ley para las personas que promuevan el tráfico de personas", la Defensoría del Pueblo criticó sus palabras y el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, dijo que presentó una denuncia penal contra él.

Zuleta ya presentó sus disculpas, pero la emisora Emisora Cardenal 1050 am, en la que se emite su programa ‘Buenas Tardes con Fabio’, decidió la suspensión temporal de su programa, aunque él aseguró que solo utilizó el escenario para hacer la entrevista que nunca se emitió en el progra,a. Además, desde la comunidad Wayúu han manifestado el rechazo a estas declaraciones.

¿Quién es Fabio Zuleta?

Su apellido ya dice mucho. Él es hermano de los artistas vallenatos Emiliano y Tomás Alfonso 'Poncho' Zuleta Díaz. Es padre del acordonero Iván Zuleta.

Tiene una larga trayectoria en medios locales hablando de diferentes temas, pues en Valledupar se le reconoce su buena oratoria tras los micrófonos.