F1: Verstappen ya tiene ‘entre ojos’ el Gran Premio de España

Max Verstappen ganó este domingo de principio a fin el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, una de las citas más importantes del calendario y en donde el bicampeón del mundo aumentó su ventaja en el campeonato de pilotos.



El neerlandés se subió al podio y fue acompañado por el español Fernando Alonso y el francés Esteban Ocon que terminaron segundo y tercero respectivamente de una carrera que se fue complicando sobre el final debido a la lluvia.



Ante esto, Verstappen dejó sus sensaciones tras el triunfo y aseguró que ya está centrado en el Gran Premio de España.

"Es superagradable volver a ganar aquí en Mónaco. Fue una carrera bastante difícil, salimos con los neumáticos medios y Fernando estaba con los duros; por lo que no queríamos que la primera tanda fuera tan larga, pero no tuvimos más remedio que quedarnos fuera", comentó de inicio.



"La lluvia complicó aún más las cosas; y cuando decidimos poner las intermedias, las primeras vueltas fueron realmente deslizantes. Volví a rozar los muros unas cuantas veces de nuevo, pero esto es Mónaco", agregó.



Por su parte, aseguró que pudo ser constante y mantener lo neumáticos por muchas vueltas: "Cuando lideras con tanta ventaja, no quieres apretar tanto, pero tampoco quieres perder demasiado tiempo. Logramos mantener la calma y traer a casa la victoria; y sumamos una buena cantidad de puntos para el equipo".



Finalmente, dejó en claro que irá por el Gran Premio de España que se correrá este domingo: "Está claro que celebraré con mis amigos y familiares; pero a partir de mañana nos centraremos en el Gran Premio de España".