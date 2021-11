Lewis Hamilton se confiesa: campeonato, covid y pandemia

El campeón del mundo Lewis Hamilton confesó cómo convivió con el Covid. El aspirante al título del 2021 aseguró que el virus le ha causado miedo y que su estilo de ver las cosas ahora es diferente.

El británico le aseguró a Auto Motor und Sport en esta recta final de campeonato contra Max Verstappen, ganó en catar y la próxima competencia

será en Arabia Saudita: “Estoy aún más concentrado que nunca. Por eso estoy muy contento con mi actuación”.



Sobre la temporada con pandemia esto dijo: " Ha marcado una diferencia enorme en términos de aislamiento y de saber si puedes o no puedes estar con gente. Ha sido bastante duro, diría que más duro encontrar un equilibrio en la vida normal, dentro y en torno a la faceta profesional”.



Sin duda la pandemia ha hecho que el calendario y las restricciones en la gran carpa sean diferentes: “En algunos lugares están relajando las restricciones y es muy fácil bajar la guardia y de repente encontrarte en problemas. Así que simplemente es algo que debes recordar. La interacción social ahora es diferente. Mi interacción social es diferente a como era en el pasado, mantienes distancia con todo el mundo. Aguantas la respiración alrededor de todo el mundo. Así que es definitivamente más duro".



Sobre su episodio con Covid comentó: “Aún vives con miedo, ¿sabes? Todo el mundo a mi alrededor, todos mis amigos, si se pierden un día o una semana de trabajo, no se acaba el año para ellos. Pero para los pilotos es crítico. El año se puede terminar si te pierdes una o dos carreras. He visto a otros deportistas que están súper relajados y no les importa. Si nos contagiamos, nos contagiamos y es muy extraño ver eso. Perdí seis kilos en dos meses, cuatro de ellos durante mi contagio. Perdí mucho músculo y empezar desde un punto de peso muy bajo ahora no es divertido”.