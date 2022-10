El mexicano Pato O’Ward correrá el McLaren en los libres de Abu Dabi

El equipo McLaren comunicó este viernes que el mexicano Pato O’Ward participará en los Libres 1 del Gran Premio de Abu Dabi, que cierra la temporada 2022 del próximo 18 a 20 de noviembre, como parte de su programa de pruebas dentro de la escudería británica.

"Estoy impaciente por salir a la pista en Abu Dhabi. Me he desarrollado como piloto y me he divertido mucho probando el coche del año pasado con el equipo, así que será una gran experiencia conducir el MCL36. Gracias a McLaren F1 por la oportunidad", dijo el mexicano en el comunicado del anuncio. O’Ward, quien recientemente renovó su contrato con McLaren hasta 2025 y es uno de los tres pilotos que tiene el equipo en el IndyCar, campeonato de monoplazas estadounidense, tendrá así la oportunidad de probar por primera vez en pista el monoplaza de 2022.



Junto al español Álex Palou, quien correrá los Libres 1 del Gran Premio de Las Américas en Austin (Texas) el próximo viernes, han realizado durante el último mes test con el vehículo de la pasada temporada; el primero en el Circuito de Montmeló (Barcelona) y el segundo en el Red Bull Ring (Austria).



Una oportunidad que Andreas Seidl, jefe de equipo de McLaren en Fórmula 1, aseguró en el comunicado que ambos se ganaron en pista. "Alex y Pato impresionaron con sus recientes pruebas en Barcelona y Austria y estamos encantados de ofrecerles la experiencia en el MCL36. Es una gran oportunidad para que muestren sus habilidades en el escenario global de la Fórmula 1, donde el enfoque será ayudar al equipo a prepararse para el fin de semana de carrera y no en los tiempos de vuelta definitivos”, declaró.