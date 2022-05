¡Red Bull, a tope! Max y 'Checo', listos para el Gran Premio de Miami

El neerlandés Max Verstappen y el mexicano Checo Pérez, de la escudería Red-Bull Racing, se han mostrado emocionados antes la disputa este fin de semana del Gran Premio de Miami de Fórmula Uno, un nuevo escenario que a ambos les atrae y consideran "emocionante".

"Estoy deseando correr en Miami, he hecho la pista en el simulador y hemos practicado y preparado todo lo que hemos podido sin visitar la pista en la vida real, pero me encanta correr en Austin, así que será divertido que podamos ir a otro estado y correr este año", señaló Max Verstappen en la nota de prensa de su equipo.



"Es emocionante ver que la Fórmula Uno se está haciendo mucho más grande en los Estados Unidos y los equipos están trabajando duro para promover el deporte aquí y cada vez tenemos más carreras, así que paso a paso lo estamos haciendo más popular", reconoce el vigente campeón del mundo.



"Ahora es más fácil que los coches se sigan y se adelanten entre sí y que más equipos compitan por la victoria, creo que eso es lo más importante para los aficionados, así que espero que sea un fin de semana emocionante pues Miami es una ciudad muy bonita y creo que es un lugar muy interesante para celebrar un Gran Premio", dijo convencido Verstappen. Su compañero de equipo, el mexicano Checo Pérez, se mostró igual de emocionado por correr en Miami, ya que, dijo, "es genial que el calendario se expanda más en América, que está mucho más cerca de casa para mí y un día podría terminar viviendo allí".



"Es un gran mercado para la Fórmula 1 y estoy seguro de que habrá muchos latinoamericanos y mexicanos en la carrera, así que espero recibir mucho apoyo y será una carrera muy importante para el equipo tanto dentro como fuera de la pista", explicó convencido Pérez. "Estas carreras más concurridas son difíciles de gestionar, pero el equipo hace un trabajo increíble para asegurarse de que Max y yo podamos centrarnos en nuestro pilotaje; y el nuevo circuito me ha parecido divertido en el simulador y puede ser un buen lugar para competir con esas largas rectas.

Pero creo que elegir el nivel de carga aerodinámica adecuado será el mayor reto para todos los equipos", manifestó convencido Checo Pérez. "Ahora estoy luchando por la pole y los podios en cada carrera, lo que es una gran motivación para seguir empujando y mantener la concentración, pues sólo quiero más semana tras semana; y estoy deseando ver lo que podemos hacer en Miami", resaltó Pérez.







EFE