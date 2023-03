F1: Max Verstappen dominó en la práctica 2; Alonso fue segundo

Max Verstappen nuevamente ha sido el más rápido de este viernes en los entrenamientos del Gran Premio de Arabia Saudita. Y es que el neerlandés encabezó la práctica 2 luego de marcar un tiempo de 1.29.603.



En esta ocasión, Red Bull no dominó con el primer y segundo puesto como en la primera práctica ya que en el segundo lugar se anotó Fernando Alonso quien consiguió un tiempo de 1.29.811 con su Aston Martin.



En tercer puesto fue Sergio Pérez que quedó a 3 décimas de Verstappen y a menos de una décima de Alonso.

Por su parte, la decepción hasta el momento ha sido Ferrari que trasladaron sus malas sensaciones de la primera práctica a la segunda y solo pudieron quedar en noveno y décimo puesto con Charles Leclerc y Carlos Sainz, respectivamente.



Ambos monoplazas de la escudería italiana quedarían detrás no solo de Red Bull ni de Aston Martin sino también de los dos Mercedes, los Alpine, que dieron el salto al Top 10 para este entrenamiento, y también del Haas de Nico Hulkenberg.



Por su parte, en lo que fueron las simulaciones de carrera que se dieron en los últimos 20 minutos, Ferrari anduvo mejor, pero no se acercó a los tiempos de Red Bull y de Aston Martin.



Cabe señalar que este sábado se disputarán la práctica 3 a las 8:30 a.m. hora colombiana y la clasificación al mediodía colombiano.