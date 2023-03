F1: Madrid podría albergar el Gran Premio de España en 2026

Desde hace un tiempo se viene rumorando que Madrid está planeando albergar el Gran Premio de España de Fórmula 1 en algún momento. Pues bien, parece que la capital española está cerca de conseguirlo.



Y es que en las últimas horas, los interesados en albergar la carrera en Madrid han hablado con Stefano Domenicali, máximo responsable de la F1 y pese a que no hay nada cerrado la categoría no se descarta que se dispute en la ciudad.



De hecho, el diario inglés ‘Daily Mail’ ha asegurado que 2026 podría ser el año en el que Madrid podría ser sede del GP de España ya que para ese año se acaba el contrato entre la F1 y el Circuito de Cataluña y parece que la categoría no piensa renovar el acuerdo para hacer la carrera en la pista catalana.

Esto se debe a que los responsables de la compañía valoran de forma positiva el proyecto madrileño catalogándolo de ambicioso.



Por su parte, el propio Domenicali tras la presentación de la exhibición de la F1 que se realiza justamente en Madrid aseguró que “se está trabajando para llevar a la Fórmula 1 a la capital” y se mostró “encantado con tener tantos pretendientes para albergar carreras en todo el mundo”.



Por otro lado, todo indica que la categoría no piensa en albergar dos carreras en España ya que la idea de la organización es internacionalizar la categoría.



De darse la carrera en Madrid sería en un circuito nuevo y semiurbano que gire en torno a Ifema, un recinto ferial de la ciudad. Además, quedaría descartado el trazado de Jarama donde ya estuvo la F1 en los años 80.