¿Hamilton alcanzará a Max?: 'Con la sanción, el domingo será difícil'

El inglés Lewis Hamilton -que el domingo perderá cinco puestos, por cambiar la cámara de combustión del motor de su Mercedes- y que saldrá primero este sábado en la calificación del Gran Premio de Brasil (de Sao Paulo este año), una prueba esprint de 100 kilómetros, dijo que "con la penalización, será difícil alcanzar a Max (Verstappen, Red Bull)" pero que lo intentará.

"Ha sido muy duro desde la última carrera, prácticamente hemos tenido que desmontar el coche y volverlo a construir", explicó el siete veces campeón mundial inglés, que, tras acabar segundo el pasado domingo en México, es segundo en el Mundial, a 19 puntos de Verstappen.



"Tenemos una penalización importante, pero lo daremos todo. El domingo va a ser difícil alcanzar a Max, pero lo intentaremos", explicó Hamilton, de 36 años; que, pase lo que pase este sábado no arrancará por delante del sexto puesto el domingo.



"Estoy muy contento de estar aquí en Brasil. Hacía tiempo que no hacía una 'pole' (no cuenta como tal porque sólo sirve para ordenar la parrilla de la calificación sprint), así que estoy muy contento y le estoy muy agradecido a todo el equipo por su trabajo", comentó este viernes, en el Autódromo José Carlos Pace de Sao Paulo, Hamilton, cien veces ganador y con 101 'poles' en la Fórmula Uno: récords históricos en la categoría reina.







