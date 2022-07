'!Oh dear!': la Fórmula 1 recuerda a Juan Pablo Montoya en Austria

El campeonato de Fórmula 1 está vibrante, este fin de semana pasado Carlos Sainz ganó en Silverstone y la tabla del campeonato se acorta ante la ausencia de Max en el podio. Este domingo 10 de julio la gran carpa se muda hasta Austria, la cuenta oficial de la organización se pone a tono recordando un episodio de Montoya en el 2001.

El español Carlos Sainz de Ferrari ganó este domingo el Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó en el circuito de Silverstone; y logró de esa manera su primera victoria en la categoría reina del automovilismo, firmó la trigésima tercera de España en la categoría reina, nueve años después de la última que logró el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine), autor de las otras 32.



El español se toma la máxima categoría del automovilismo. Este martes, como preámbulo al Gran Premio de Austria, que se corre desde el viernas hasta el domingo (libres, clasificación y carrera), la cuenta oficial de la organización recordó al colombiano Juan Pablo Montoya con un video de su paso por el trazado cuando competía en 2001 bajo los colores de la escudería Williams.



Juan Pablo Montoya estaba en las prácticas libres, cuando su ingeniero de Williams le comunica mediante la radio que hay un venado en el circuito y que tenga cuidado en esa vuelta.



La similitud fonética de las palabras “deer” (venado) y “dear” (querido o estimado) en el idioma inglés, genera la confusión del ingeniero respecto a la respuesta del piloto colombiano. Conversación: “Ingeniero: Juan entra en esta vuelta, por favor, entra en esta vuelta. Erm, hemos visto un “deer” (venado) en alguna parte del circuito, así que por favor entra con cuidado.



Juan Pablo Montoya: oh “dear”! (oh cielos!)



I: Sí, un “deer”. Es como un caballo con cuernos.



Juan Pablo Montoya: si, yo sé, yo sé. oh “dear”! ja, ja, ja, ja.