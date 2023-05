F1: Ferrari niega que haya negociaciones con Lewis Hamilton

En los últimos días, desde la prensa inglesa e italiana, hizo fuerte el rumor de que Ferrari iría por Lewis Hamilton en 2024 y le ofrecería un contrato importante para convencer al heptacampeón del mundo de Fórmula 1.



Sin embargo, previo al Gran Premio de Mónaco, que se disputará este domingo, el director del equipo italiano, Fred Vasseur, señaló que no hay conversaciones para el fichaje el británico, pero admitió que le gustaría contratar algún día al piloto.

"Como broma, podría decir que hace dos semanas enviaron a Carlos Sainz a Audi, hace una semana enviaron a Leclerc a Mercedes. "¡Ahora estoy solo! Sabes perfectamente que a estas alturas de la temporada, tendrás cada semana una historia diferente. Y no le hemos enviando una oferta a Lewis Hamilton. No lo hicimos”, comentó de entrada.



"No hemos tenido negociaciones. Creo que a todos los equipos de la parrilla les gustaría tener a Hamilton en algún momento, sería una tontería no decir algo así", complementó.



Por su parte, fue preguntado si ha tranquilizado a sus pilotos sobre los rumores de Hamilton. “¡No tenía que tranquilizarlos la semana pasada cuando los enviaron a Sauber, o a Charles a Mercedes!”, dijo. “No vinieron a verme y me dijeron 'Fred, no te preocupes, no es verdad'. Estamos acostumbrados, y sabemos que cada semana tendremos un nuevo rumor, y solo estamos concentrados en el trabajo”, agregó.



Finalmente, Vasseur aseguró que no discutirá la renovación de Charles Leclerc o Carlos Sainz por el momento: “No quiero discutir con ellos la extensión, y no cambiaré. Les dije a mi posición y que lo más importante es tratar de dar un paso adelante para poder competir con Red Bull y estemos enfocados en esto".