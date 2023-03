F1: Aston Martin y la gran noticia que dio previo al GP de Bahréin

Luego de varias especulaciones durante la semana, el equipo Aston Martin ha confirmado que Lance Stroll hará parte del Gran Premio de Bahréin luego de recuperarse de su lesión tras su accidente en bicicleta.



"El equipo Aston Martin Aramco Cognizant se complace en confirmar que Lance Stroll participará en el Gran Premio de Bahréin de este fin de semana", mencionó el equipo en un comunicado.



Este anuncio se da luego de que el piloto canadiense haya superado con éxito las pruebas médicas que le realizó la FIA en las últimas horas por lo que llegó a punto para el inicio de la temporada.

Tras conocer que si podrá participar en la carrera, Stroll de la decepción que le da no haber estado en la pretemporada.



"Ha sido frustrante no estar en Bahréin para la prueba de pretemporada y me decepcionó perderme los tres días de carrera. Dada la lesión en mi muñeca, el equipo y yo pensamos que era mejor concentrarnos en la recuperación para estar listo para este fin de semana y la larga temporada que hay por delante", mencionó.



El canadiense además dio detalles de su accidente que le causó su lesión de muñeca: "Fue un accidente desafortunado: me caí de la bicicleta cuando mi llanta se abrió con un agujero en el suelo, pero afortunadamente el daño no fue significativo y una cirugía menor exitosa en mi muñeca derecha ha solucionado el problema muy rápidamente”.



Finalmente, agradeció a la F1 por el apoyo y al equipo por la recuperación: "Me gustaría agradecer a la F1 su apoyo y privacidad, así como al equipo que me ha ayudado a recuperarme. Ahora estoy listo para bajar la cabeza y concentrarme en las carreras este fin de semana, algo que tengo muchas ganas de hacer".