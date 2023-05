Youtuber se metió al barrio Santa Fe en Bogotá y casi lo linchan

El barrio Santa Fe, es uno de los sitios más peligrosos de Bogotá ya que es uno de los sectores en donde más se cometen asesinatos y donde se cometen hechos como la prostitución entre otras cosas.



Es por ello que el sector es bastante apetecido por los creadores de contenido que intentan grabar la realidad de esta zona.



Pues bien, un Youtuber extranjero llamado ‘Justkareem’ se atrevió a entrar al barrio, pero terminó llevándose un buen susto ya que un grupo de personas lo sacaron corriendo del lugar.

El creador de contenido, autodenominado como ‘el tío alemán que viaja por el mundo’ intentó desafiar a los ‘mafiosos del lugar’ con una cámara de 600 dólares y un morral en su espalda.



“Fui perseguido por 5-7 gánsteres venezolanos, en el barrio más peligroso de Bogotá, Santa Fe. Me las arreglé para salir con mucha mirada… No dejaré de filmar en ‘ghettos'”, comentó en la descripción del vídeo.



Lo más impactante de la grabación fue cuando el Youtuber pasa por una de las calles con la cámara en la mano y allí un campanero se le acerca y le dice que no puede grabar.



Después de eso, el sujeto les envía una señal a unos bandidos que sacaron corriendo al extranjero.