Deuda con el Super Bowl: Exmariscal Kaepernick ansía su regreso

El exmariscal de campo de los San Francisco 49ers Colin Kaepernick afirmó este lunes que desea volver a la NFL porque tiene pendiente ganar un Super Bowl.

"Tengo un asunto pendiente, he estado en el Super Bowl, y necesito volver para acabar esa llamada. Quiero ganar un campeonato, sé que puede hacerlo y de todo corazón voy a hacer que eso suceda", explicó el pasador de 34 años. Kaepernick llevó a San Francisco al Super Bowl XLVII que perdieron ante los Baltimore Ravens en 2013. En 2016 jugó su última temporada con los también llamados Gambusinos luego de que decidió protestar contra el racismo y el abuso policial contra las personas de piel negra, arrodillándose al inicio de los partidos de la NFL durante la entonación del himno nacional de los Estados Unidos.



La acción le costó ser cortado por los 49ers; se convirtió en agente libre y desde entonces ningún equipo se ha fijado en él, por lo que trabaja por su cuenta para buscar regresar a la liga, algo que confesó incluso haría como reserva. "Sí, si tengo que entrar como suplente está bien, pero no es donde me voy a quedar porque voy a demostrar que soy titular y voy a pisar el campo como tal. Sólo necesito esa oportunidad para cruzar esa puerta", advirtió. El pasado 2 de abril el jugador realizó una exhibición frente a los cazatalentos de la NFL durante el medio tiempo del partido de primavera de la Universidad de Michigan.



El evento fue organizado por el entrenador de Michigan, Jim Harbaugh, quien entrenó a Kaepernick en San Francisco entre 2011 a 2014. En cinco años el único coach de la NFL que ha hablado con el mariscal de campo ha sido Pete Carroll de los Seattle Seahawks, lo hizo en marzo pasado, algo que dijo le ilusionó, pero no pasó a más. "Son cinco años de entrenamiento detrás de escena para asegurarme de que estoy listo y me mantengo al más alto nivel.

Luego vino la reunión con Pete Carroll y no pasó más, pero aún tengo la pasión y voy a encontrar el camino para volver", agregó. Kaepernick fue seleccionado por los 49ers en la segunda ronda del Draft 2011. En cinco años con San Francisco jugó 69 partidos en los que pasó para 12.271 yardas, 72 anotaciones y 30 intercepciones; por tierra sumó 2.300 yardas y 13 TD.







EFE