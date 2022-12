Exciclista belga: ‘El equipo que fiche a Nairo no irá al Tour’

Nairo Quintana continúa como agente libre luego de su salida del Arkéa Samsic en el mes de septiembre tras su positivo por el Tramadol que lo descalificó del Tour de Francia.



Ahora, el colombiano sigue sin oficializar su equipo y esto ha provocado diversas reacciones como es la del expedalista belga Johan Bruyneel quien dijo que ASO (Amaury Sport Organisation) estaría presionando para que no contraten al corredor.



Sé de primera fuente que hay equipos que estaban interesados en Nairo Quintana y tienen que tener una invitación. Les dije ‘Si coges a Quintana, no vas al Tour’, aunque no esté suspendido y puede pasar realmente”, comentó el expedalista en charla con el periodista Mario Sabato.

De igual forma, el europeo reveló que Quintana por esta razón no ha confirmado su equipo debido a esta supuesta prohibición que le están imponiendo.



“Este es el problema que tiene Nairo ahora. Tiene que ser un equipo WorldTour, hay que tener en cuenta que las invitaciones no son solo del Tour de Francia, son muchas. Pasamos por Niza, Dauphine y muchas más. Ese es el problema que tiene Nairo, sino va a tener problemas con ASO”, mencionó.



Y añadió: “Aunque legalmente, y según los reglamentos de la UCI, no hay que lo impida correr cualquier carrera, hay otras regulaciones no escritas”.



Por último, Bruyneel afirmó que Nairo es una buena incorporación para cualquier equipo: “Cualquier equipo grande que se concentra en el Tour tiene la oportunidad de tener un líder fuerte con Nairo en el Giro y La Vuelta. Ha ganado las dos carreras ya”.