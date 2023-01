Evenepoel fijó el Giro de Italia como su gran objetivo para este 2023

Remco Evenepoel pasó de ser una promesa a una realidad durante el 2022 luego de quedarse con el Campeonato Nacional de Ruta y la Vuelta a España, lo cual fue suficiente para quedarse con el Velo D’Or del año pasado.



Es por ello que previo al inicio de la temporada 2023, el belga habló durante un evento de su equipo, el Soudal Quick Step y allí mencionó que el 2022 le ayudado mucho a mejorar como ciclista.



” Puedo asegurar que no voy a olvidar el año 2022. Gané mi primera gran vuelta, logré el maillot arcoíris de campeón del mundo, me he casado y he recibido el Velo d’Or. Al mismo tiempo, en La Vuelta he aprendido mucho de mí mismo, a manejar mejor la presión y cómo estar más relajado”, comentó de inicio.