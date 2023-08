Evenepoel confía en que está al mismo nivel de Jonas Vingegaard

La Vuelta a España 2023 está cada vez más cerca y además de las presencias de Remco Evenepoel y Primoz Roglic, la competencia tendrá la sorpresiva presencia de Jonas Vingegaard, último campeón del Tour de Francia.



Estos tres corredores y el español Juan Ayuso, que parte un escalón por debajo, son los favoritos a quedarse con la gran vuelta.



Justamente Evenepoel, campeón defensor de la carrera española, se medirá por primera vez en una carrera de tres semanas a Vingegaard, quien ha sorprendido con sus números en la contrarreloj y en la montaña.

No obstante, Remco confía en que puede vencer en el duelo al bicampeón del Tour de Francia.



Esto lo mencionó en el medio ‘Wielerflits’ donde fue cuestionado sobre cuándo se enfrentará a Pogacar y Vingegaard.



“Es una pregunta muy difícil. Nunca lo sabremos, tal vez después del Tour de Francia del próximo año". Además, habló de sus números y los comparó con ambos: "Pero si me creo todos los cálculos que se han hecho con base a los vatios por kilo, entonces Tadej y Jonas han mostrado números que yo ya he conseguido. Aunque lo hicieron, por supuesto, día tras día”.



Finalmente, elogió a ambos corredores y espera competir con ellos a la par en 2024: “Creo que ambos han alcanzado un nivel increíblemente alto este año, realmente impresionante. Ahora depende de mí trabajar duro el próximo año para poder dar grandes pasos para acercarme a esos dos corredores súper buenos y locos. Espero poder competir con ellos en 2024”.