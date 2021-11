Increible reparto de 'Eternals': la nueva película de Marvel

Marvel continúa agrandando su universo cinematográfico con su entrega 25, "Eternals", dirigida por Chloé Zhao, que da una vuelta de tuerca a su carrera cinematográfica tras el éxito de "Nomadland" (2020). Marvel y Disney buscaban un enfoque distinto para introducir al nuevo grupo de superhéroes, los "Eternos", que abrirán así la fase 4 del universo. Y Zhao conquistó al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, con una presentación diferente: un poema de William Blake.

"Me ofrecieron trabajar en esta cinta, y cuando leí el guion me encantó aún más la idea. Al principio estaba muy nerviosa, no sabía si Kevin (Feige) me seleccionaría", confiesa la realizadora en una entrevista con EFE sobre una película que se estrena esta semana en todo el mundo. Con esta película Marvel puede presumir de tener por primera vez a una ganadora del Óscar, y es que Zhao no solo ha aportado diversidad al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) -la película cuenta con un elenco de diferentes culturas, incluye una trama LGTBI+ y tiene a una coprotagonista sorda- sino también su sello personal.



La película, que adapta los cómics de Jack Kirby (1978), parte del mundo que dejó "Avengers: Endgame" (2019), en el que los superhéroes de

Marvel consiguieron recuperar a la mitad de la población que había perecido tras el mortal chasquido de dedos del villano Thanos. En este contexto, el de un mundo en aparente normalidad, surgen los malvados Deviantes para amenazar nuevamente a los humanos, lo que obliga a tomar las armas a los "Eternos", una raza alienígena creada por dioses y que vive infiltrada en la Tierra desde hace miles de años.



Estos superhéroes, cada uno con un poder característico, provenientes del planeta Olympia, se rigen por una misma norma: no pueden interferir en los conflictos de la humanidad salvo si están involucrados los Deviantes. Sersi (Gemma Chan), Sprite (Lia McHugh) e Ikaris (Richard Madden) deben reunir al resto de "Eternos", incluyendo a Thena (Angelina Jolie), Kingo (Kumail Nanjiani), Druig (Barry Keoghan), Makkari (Ridloff), Phastos (Brian Tyree Heny), Ajak (Salma Hayek) y Gilgamesh (Ma Dong-Seok,

Personajes:

Richard Madden es Ikaris

El actor británico, que se lució con sus interpretaciones en series como Game of Thrones y Bodyguard, llega al Universo Cinematográfico de Marvel para darle vida a Ikaris. Se trata del Eterno más poderoso, que funciona como un líder táctico.



Gemma Chan es Sersi

Conquistó en Animales Fantásticos, Crazy Rich Asians, Sherlock y Humans. Ahora, Gemma Chan regresa a Universo Cinematográfico de Marvel para personificar a Sersi. Algunos no lo recuerdan, pero esta misma actriz fue Minn-Erva en Capitana Marvel en 2019.



Salma Hayek es Ajak

La actriz y empresaria mexicana, una de las pocas actrices latinoamericanas nominadas al Óscar, interpretará a Ajak. ¿Quién es ella? La líder la líder espiritual de los Eternos, cuya sabiduría ayudó a guiarlos desde que llegaron a la Tierra desde su planeta de origen.



Angelina Jolie es Thena

El nombre más reconocido de la película es el de Angelina Jolie, dueña de dos Premios Óscar y tres Globo de Oro por su trabajo desde hace muchos años. Se incorporó a la franquicia para encarnar a Thena.



Don Lee es Gilgamesh

Ma Dong-seok, mejor conocido como Don Lee, se suma al Universo Cinematográfico de Marvel en la piel de Gilgamesh. De esta manera, el actor surcoreano representará al más fuerte de los Eternos y el compañero más fiel de Thena.



Lia McHugh es Sprite

Tiene solo 15 años y ya participó de Totem, Into the Dark, The Lodge y Songbird. Así es Lia McHugh, la joven actriz que desempeñará el rol de Sprite. Esta Eterna aparenta ser una niña de 12 años que tiene la habilidad de crear ilusiones muy realistas.



Brian Tyree Henry es Phastos

Si has visto Atlanta o This Is Us, seguramente el rostro de Brian Tyree Henry te suene conocido. Pero eso ya forma parte del pasado, porque esta semana debutará en el MCU en Eternals como Phastos.



Kumail Nanjiani es Kingo

El actor pakistaní que formó parte de Silicon Valley y fue nominado a un Premio Óscar por la película The Big Sick, será uno de los Eternos. Kumail Nanjiani interpretará a Kingo, quien puede emitir proyectiles de energía cósmica de sus manos.



Lauren Riddlof es Makkari

Uno de los personajes más prometedores es el de Makkari, a cargo de Lauren Riddlof, que se consagrará como la primera superheroína sorda del Universo Cinematográfico de Marvel. Es la mujer más veloz del universo.



Barry Keoghan es Druig

Barry Keoghan le dará vida a Druig, un Eterno que puede usar energía cósmica para controlar la mente de los humanos. Su personaje disparará una polémica importante en la película.