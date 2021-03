Prepárense pues: Netflix presenta 81 estrenos para el mes de marzo

Empieza un nuevo mes y Netflix trae con él un montón de producciones nuevas para todos los usuarios. En total serán 81 estrenos, divididos en series, películas y documentales.



Entre lo más destacado aparece la película colombiana ‘Lavaperros’ y la saga completa de ‘Karate Kid’, mientras que respecto a documentales dedportivos están 'Fórmula 1 - La emoción de un Grand Prix' y 'Last Chance U - Baloncesto'.

Películas



'Banyuki' (01/03)

'How to Be Very Bad' (01/03)

'LEGO Marvel Spider-Man - Vexed by Venom' (01/03)

'Almas guerreras 2011' (01/03)

'Los profesionales' (01/03)

'Moxie!' (03/03)

'Varning för Jonsson Ligan' (03/03)

'Jonsson Ligan & Dinamit Harry' (03/03)

'Skännor Falsterbo' (03/03)

'Moon Hotel Kabul' (03/03)

'Sunes Sommar' (03/03)

'Llega un invitado' (03/03)

'Falso como el agua' (03/03)

'Invisibles' (03/03)

'Joker' (03/03)

'Secretul Fericiri' (03/03)

'1939' (03/03)

'Epava' (03/03)

'Cap Si Pajura' (03/03)

'Dragoste. 1 Caine' (03/03)

'La banda de Jönsson en Mallorca' (03/03)

'Sa Olika' (03/03)

'Zavera' (03/03)

'Intalniri Incrucisate' (03/03)

'Bitch Kram' (03/03)

'Gloria Bell' (04/03)

'Centinela' (05/03)

'Lavaperros' (05/03)

'Sobreviviendo en el desierto' (06/03)

'Miffo' (10/03)

'Repmanad' (10/03)

'Gossip' (10/03)

'En Djungel-Saga' (10/03)

'10000 Timmar' (10/03)

'Un mes en Tailandia' (10/03)

'Akelarre' (11/03)

'The Block Island Sound' (11/03)

'El día del sí' (12/03)

'Vidas de papel' (12/03)

'Cabras da Peste' (18/03)

'En la misma ola' (25/03)

'Un mal viaje' (26/03)

'El campamento de mi vida' (26/03)

'Quien a hierro mata' (30/03)

Series





'The Bold Type' T1 (01/03)

'Fiesta de palabras' T5 (02/03)

'Pacific Rim - Tierra de Nadie' T1 (04/03)

'Los fantasmas de la ciudad' T1 (05/03)

'Las Begums de Bombay' T1 (08/03)

'Centella' T3 (09/03)

'Dealer' T1 (10/03)

'The One' T1 (12/03)

'Paradise Police' T3 (12/03)

'Love Alarm' T2 (12/03)

'El reino perdido de los piratas' T1 (15/03)

'Sueños sobre hielo' T1 (15/03)

'Gofre + Mochi' T1 (16/03)

'Bajo sospecha - Los secretos del caso Wesphael' T1 (17/03)

'B the Beginning' T2 (18/03)

'Sky Rojo' T1 (19/03)

'Country Comfort' T1 (19/03)

'Alien TV' T2 (19/03)

'Quién mató a Sara' T1 (24/03)

'DOTA - Sangre de dragón' T1 (25/03)

'Los irregulares' T1 (26/03)



Documentales



'Connected' (01/03)

'Notorious BIG - I Got a Story to Tell' (03/03)

'Gyllene Tider - Park Liv' (03/03)

'Mark Hoffmann - Un falsificador entre mormones' (03/03)

'Nevenka' (05/03)

'La casa flotante' (09/03)

'Boda o hipoteca' T1 (10/03)

'Last Chance U - Baloncesto' T1 (10/03)

'Rebell Comedy' (16/03)

'La trama Varsity Blues - El escándalo en la Universidad de EE UU' (17/03)

'Simplemente negro' (17/03)

'Nate Bargatze - The Greatest Average American' (18/03)

'Fórmula 1 - La emoción de un Grand Prix' T3 (19/03)

'Loyiso Gola - Unlearning' (19/03)

'Seaspiracy - La pesca insostenible' (24/03)

'Magic for Humans by Magopop' T1 (24/03)