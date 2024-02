Alístese: pico y placa en Bogotá para este miércoles 14 de febrero

La medida de pico y placa en Bogotá se adopta con el objetivo de reducir la congestión vial en las calles de la capital del país, además de mejorar la calidad del aire, al evitar que miles de vehículos puedan circular.



La norma aplica de lunes a viernes y varía dependiendo el último dígito de la placa del vehículo, el cual no podrá movilizarse entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m.

Cabe recordar que los sábados y domingos en la ciudad no aplica dicha restricción que basa su funcionamiento de la siguiente manera:



En días pares pueden circular 6-7-8-9-0

En impares pueden circular 1-2-3-4-5



De esta manera, para la jornada del miércoles 14 de febrero de 2024, la restricción aplica para los automóviles que su placa termine en 1, 2, 3, 4, y 5. Mientras que los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9, y 0 podrán circular dentro de las calles capitalinas.



Por su parte, los taxistas, cuyas placas tengan en su último dígito 9 y 0 no podrán circular en el horario comprendido entre las 5:30 a.m. y 9:00 p.m.



Recuerde que los conductores que sean sorprendidos infringiendo la norma serán sancionados con multas de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, $650.000 pesos colombianos, sumado a la inmovilización del vehículo que también representa un gasto al momento de intentar recuperarlo.