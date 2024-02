Siete localidades de Bogotá se quedarán sin agua este 27 de febrero

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) dio a conocer que para la jornada de este martes 27 de febrero de 2024, realizarán algunas obras de mantenimiento y reparación con el objetivo de mejorar el suministro de agua en la capital del país.



Según informó la entidad, estas labores buscan reducir las afectaciones que se presentan en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua, por lo que es necesario realizar suspensiones del líquido vital.

En total, serán siete localidades las que presentarán cortes de agua en un horario que podría extenderse hasta por 24 horas.



A continuación, los barrios y horarios establecidos para las suspensiones del suministro de agua para la jornada:



Localidad Fontibón

Totarento, Salamanca, Avirama, El Carmen, Montecarlo, Zona Franca Fontibón, Éxito Zona Franca, Morabia, Bahía Solano. De la Calle 13 a la Diagonal 22, entre la Avenida Boyacá a la Carrera 128. Desde las 10:00 a.m. hasta por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.



Localidad Usaquén

El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector, Chicó Norte III Sector. De la Carrera 8A a la Carrera 45, entre la Calle 88 a la Calle 100. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Chapinero

La Cabrera. De la Calle 88 a la Calle 82, entre la Carrera 7 a la Carrera 9. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de medidores.



Localidad Engativá

Boyacá Real. De la Calle 63 a la Calle 68B, entre la Carrera 72 a la Carrera 77. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Fontibón

Montevideo Zona Industrial, Franco. De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Avenida Calle 13 a la Calle 22. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Ciudad Bolívar

Sierra Morena, Bellavista, Jerusalén, Arborizadora alta I y II. De la Transversal 68 a la Carrera 26, entre la Diagonal 73C Sur a la Calle 68G Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Bellavista, Jerusalén, Arborizadora Alta I y II. De la Transversal 55 a la Carrera 22B, entre la Calle 63A Sur a la Calle Cll 69A SUR. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Localidad Kennedy

Mandalay. De la Carrera 78B a la Carrera 78G, entre la Calle 5B a la Calle 4. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido al cierre a terceros.